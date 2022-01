IN magazin slavi 13. rođendan. U tih 13 godina nanizale su se tisuće i tisuće reportaža. 13 godina rada In magazina u samo je nekoliko minuta sažeo Davor Garić, a vi, dragi gledatelji, slobodno u inbox Facebooka In magazina ili Instagram profila javite koja je priča iz IN Magazina vama bila najdraža.

Bogati i slavni, glamur i šušur, inspirativni obični ljudi, nevjerojatni talenti, nezaboravni trenutci i priče koje pamtimo... Sve je to IN Magazin. Hvala vam, dragi gledatelji, što nas pratite već 13 godina.



''Ono što ćemo se mi truditi je da ćemo biti i dalje aktualni, zabavni, poučni, opuštajući, ali i ekskluzivni'', poručila je Ivana Mandić, glavna urednica In magazina.



''Zaista se trudimo zastupati cijelu paletu tema kako bi naši gledatelji svaki dan uživali u omiljenim IN Magazin minutama'', dodala je Svjetlana Matić, dnevna urednica In magazina.



Dobar dan smo vam poželjeli sa svih najrelevantnijih crvenih tepiha diljem svijeta. Holivudske zvijezde česti su gosti u IN Magazinu, no prvo moraju svladati pokoju našu riječ.



Obožavamo zaviriti u bogatu riznicu hrvatskih običaja.



Velika nam je čast što kamere IN Magazina imaju pristup i u živote naših gledatelja, i što nam, dragi naši, otkrivate svoje zanimjive priče. Kako to u Slavoniji i biva, ovdje se poštuju i cijene svi. U Starim Jankovcima njeguju običaje Slavonaca, Bosanaca i Mađara. Pitamo se jesu li i ove Mađarice iz Hrvatske, kako pjesma kaže, vruće krvi?



A reportaže s našeg sinjeg mora teško je uopće izbrojiti. Nema te svjetske zvijezde koja nije s guštom stala pred naš crveni mikrofon i otkrila koliko voli hrvatsku obalu.



''Prekrasno je. Ovdje sam s dvoje djece. Vjerojatno su iscrpljeni od cjelodnevnog plivanja i vožnje. Ljepše je nego što su mi dali naslutiti. Svi me dugo nagovaraju da dođem. Pogotovo Rade'', rekla je Angelina Jolie kad je boravila u Hrvatskoj.



Ponosni smo jer smo i naše gledatelje učiniti sretnijima. U našoj rubrici makeover mnogi su okrenuli novu, sretniju stranicu svojih života. No uz osmijehe, bili smo svjedoci i iskrenih, emotivnih i dirljivih priča. Pred našim su kamerama mnogi otvorili dušu i hvala im na tome.



''Ponos joj dajem, i svakoj ženi koja može takvu budalu držati, a dobar čovjek'', izjavio je Mladen Grdović.



IN Magazin vam donosi nevjerojatne priče koje samo život može ispisati. Zejna je posvojila Abrahama i usprkos tomu što ova priča odudara od svih uvriježenih standarda, otkriva da ljubav majke i djeteta preskače sve prepreke.



''Uz mamu sam naravno sve prebrodio, mama mi je tu danas jako važna osoba u mom životu, mogu reć čak i jedina koja je uvijek tu za mene i koja će uvijek bit'', rekao je Abraham Salimon Are.



Volimo male i velike ljude koji nadahnjuju. S našim smo velikim junacima - vatrogascima gasili požare, s ovim malenim borcima širili vidike. Tonijeva priča zaista otrježnjuje. Pao je pod vlak i izgubio oba stopala. Nije pao u očaj nego je životu rekao ''E sad ćeš me vidjet'!'' Danas je uspješan paraolimpijac i brižan otac dječaka s teškoćama u razvoju.



''Koliko god to bizarno zvučalo, moj život je postao bolji nakon nesreće. Prije nesreće žao mi je čime sam se bavio, jednostavno sam tratio Bogu dane, bolje bi bilo da sam volontirao u nekakvoj udruzi ili radio nešto korisno. Niš mi ne fali, a kamoli noge'', govori Toni Bošnjaković, paraolimpijac.



U IN Magazinu smo vas, barem u mislima, poveli na uzbudljiva putovanja diljem svijeta, dali bezbroj ideja što skuhati za ručak i predstavili vam inspirativne misice, liječnice, influencerice i brojne neustrašive dame, poput ove strojovotkinje.



''Te velike hrpe željeza, moćne, u jednu ruku tihe, u drugu moćne. sva ta klopotanja koje prozvode kad teretni vlak prođe. Jednostavno me privlačilo da jednog dana ja pokušam s tim upravljat, da ja budem gazda toga velikog'', govori Lorena Gregurić Matejaš.

Posebno smo slabi na čupave, dlakave, krznene i pernate zvijezde. Celebovi su nam otkrivali svoje ljubavne i beauty tajne, vodili smo vas u backstage najgledanijih TV show projekata, s predsjednicima radili trbušnjake i u zoru s koćarice fotgrafirali dupine, s vatrenim navijačima slavili uspjehe hrvatskih sportaša.



''Ovo sam sanjao kao dečko, da te u tvom gradu dočekaju, kao dijete, mislim da je to svima san i to se evo hvala Bogu ostvarilo i šta mogu reć osim jedno veliko hvala'', izjavio je Luka Modrić.

Sretan rođendan, dragi IN Magazin, a vama, dragi gledatelji, obećavamo - svakog radnog dana na programu Nove TV i dalje će vas čekati najzanimljivije priče. Hvala vam što ste s nama.

