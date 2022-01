Ekipa In magazina danas je u slavljeničkom duhu, i to zahvaljujući svojim gledateljima. Hvala što In magazin vjerno pratite već 13 godina zaredom i što ste ga učinili najgledanijim lifestyle magazinom u Hrvatskoj. Iako su zvijezde najčešće glavni akteri priča In magazina, oni su i naši vjerni gledatelji. Grašo, Nina, Indira, Maja Šuput, Jole i brojne domaće zvijezde Davoru Gariću su otkrile zašto ne propuštaju ove zabavne minute.

''Sretan rođendan, IN Magazin!'', poručila je Maja Šuput.



''13 godina?! Neka vam je sretan 13. rođendan, inače je to moj omiljeni broj, moj sretni broj, a i vaš lucky number'', nadovezala se Indira Levak.



''Bez IN Magazina bi život bio dosadan i zaista sam veliki fan te emisije!'', kaže Nina Badrić.



I hvala ti na tome, draga Nina. Mnogo hvala vama, dragi naši gledatelji, što u potrazi za zabavom i opuštajućim minutama najradije prebacite na IN Magazin Nove TV. I tako već 13 godina. Upravo se na današnji dan 2009. IN Magazin ušuljao u vaše domove.

''IN Magazin rado pogledam zato što imate stvarno interesantne teme, volim pogledati i naravno ono što se događa na sceni, ali isto tako i o nekim drugim stvarima vezanim uz modu, zapravo sve stvari koje su vezane uz showbizznis vi pratite vrlo relevantno i na način koji nije žut, nego gospodski i to mi se sviđa'', govori Petar Grašo.



''Naravno da volim IN Magazin, volim osluškivati što rade kolege, lyfestyle, volim kad imate mene jako puno u svojim emisijama. Čestitam na vašem kontinuitetu, kontinuitet je usitinu jako jako bitan, to barem ja znam po svojoj glazbenoj karijeri'', dodala je Indira Levak.



''Iskreno, ja svaki dan gledam IN Magazin kad sam u mogućnosti zato da budem u toku. Obožavam ekipu IN Magazina, obožavam i novinare i snimatelje i čitavu ekipu zato što je to jedna prekrasna sinergija između vas i nas i zapravo se ja vama želim zahvaliti što sve ove godine podržavate i naš rad'', kaže Nina Badrić.



Inače se ne volimo hvaliti, ali danas možemo malo. U 2021. IN Magazin je bio najgledaniji lifestyle magazin uz koji je bio svaki treći gledatelj ispred malih ekrana. I na početku ove godine In Magazin nastavlja s pozitivnim trendom te nas je u prva dva tjedna emitiranja u prosjeku gledalo više od 417 000 gledatelja. Na krilima vašeg povjerenja, dragi gledatelji, In Magazin i u ovoj godini zauzima status najgledanijeg lifestlye magazina.

''Prvo iskrene čestitke za vaš fantastičan jubilej. 13 uspješnih godina je stvarno veliki uspjeh i ja vam i od srca čestitam, a drugo, ja sam netko tko je vaš stalni gledalac'', otkrila je Neda Ukraden.



''Ta emisija vozi, puno toga se dešava, šarolika je i mislim da je to jedan obiteljski lipi kratki zabavni format, tko ga je izmislio svaka mu čast'', kaže Joško Čagalj Jole.



Naša misija je isporučiti vam dnevnu dozu zabave, ali i informirati vas, podsjetiti na važne datume, ispričati lijepe priče, i naravno - zaviriti u uvijek zabavne živote naših zvijezda.

''Ja mislim da sam ja jedna od onih koji IN Magazin prate od prvog dana. Sudjelovala sam u svim emisijama, i talk showowima, i kad se pjevalo i kad se sviralo i kad se kuhalo. Uvijek je upaljen televizor kod mene na Novoj TV i uvijek gledamo IN Magazin'', otkriva Maja Šuput.



''Uglavnom, zanimljivo mi je sve. Zna se kad počinje IN Magazin i da tih sat i nešto da se nitko ne zove, nitko te ne treba, svi znaju što radiš. Volim pogledati jer me to opušta'', kaže Mario Roth.



''Jako često volim pogledati IN Magazin. Emisija vam je raznovrsna, uvijek ste aktualni. Stalno putujem i nema me kući pa mi je IN Magazin jedan od 70% izvora informacija šta se događa u Lijepj našoj, a i šire'', tvrdi i Sandra Perković.



I hvala svim domaćim, ali i brojnim svjetskim zvijezdama, što su upravo u IN Magazinu davali zabavne, iskrene i emotivne intervjue i sa svojim obožavateljima dijelili važne trenutke.



''IN Magazinu sretan rođendan, ovaj najljepši, 13.'', zaželio je Zlatko Pejaković.



''Dao Bog da poživite, ne još toliko nego još puno puno 13. rođendana, da mi budete ovako vedri, veseli, inovativni, informativni, zabavni, edukativni i da imate najveću gledanost u povijesti'', nadovezala se Maja Šuput.



''Čak i po vama kao i po djeci možeš vidjeti kako godine lete i ne mogu vjerovati da je to već 13. Ja vam želim da vam čestitam i 20. i 30. i 40. rođendan. To znači da ćete vi trajat,i a ja da ću bit živ i zdrav. Još jedanput, sretan rođendan IN Magazinu od srca'', zaželio je Jole.

''I želim vam svu sreću ovog svijeta, ja sam uvijek uz vas'', pridružila se čestitkama Indira.



A mi smo uz vas, dragi naši gledatelji. Vi se samo opustite i uživajte!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

