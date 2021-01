Današnju emisiju ekipa IN magazina započela je u slavljeničkom tonu. IN magazin slavi svoj 12. rođendan i u ime cijele ekipe želi zahvaliti što emisiju volite i pratite iz godine u godinu. Upravo zahvaljujući vjernosti dragih gledatelja IN magazin je redovito u vrhu najgledanijih lifestyle i showbiz emisija. Proteklih je 12 uzbudljivih godina u samo nekoliko minuta sažeo Davor Garić, priču IN magazina pogledajte u videu.

IN magazin danas slavi svoj 12. rođendan, zahvaljujući gledateljima koji svakog radnog dana ne propuštaju zabavne minute emisije. U vaše domove ekipa IN magazina ušla je više od 3500 dana s više od 25.000 reportaža, a IN Magazin svakog dana predano stvara tim od čak 50 ljudi.



''Mi ćemo se truditi biti i dalje aktualni, zabavni, poučni, opuštajući, ali i ekskluzivni'', ističe glavna urednica IN magazina Ivana Mandić.



''Zaista se trudimo zastupati cijelu paletu tema kako bi naši gledatelji uživali svaki dan u omiljenim minutama IN magazina'', govori dnevna urednica IN magazina Svjetlana Matić.



U proteklih 12 godina IN magazin vas je odveo na sve strane svijeta. Zajedno smo barem u mislima zbrisali u nestvarne egzotične krajeve.



Nema te slavne holivudske face ili svjetske glazbene zvijezde koja nije stala pred naš crveni mikrofon.



Ekipa IN magazina ponosna je što je na lica mnogih gledatelja donijela osmijeh. Neke su iznenadili susretom s njihovim idolima, a mnogi su u ekstremnom makeoveru napokon postali sretni i zadovoljni.



Kada bismo nabrajali što su poznati radili ekskluzivno pred kamerama IN magazina, trajalo bi unedogled.



Uz bogate i moćne face svojih su 5 minuta slave, sasvim zasluženo, dobile i ove zvijezde. Nasmijali su nas jarac Frutek koji laje, splitska ljepotica veprica Pepa, najbolji frendovi pas i zec, ali i jedan neobični kućni ljubimac - 65 kila teška svinja.



Zvijezdama su nerijetko smjestili i skrivenu kameru, obične i snažne žene pokazale su da jednako dobro barataju takozvanim muškim poslovima u rubrici ''Žene izvan domene'', skuhano je bezbroj ukusnih jela, a puno je tu i inspirativnih priča. Slavenova priča jedna je od onih koje nadahnjuju. Ostao je paraliziran od vrata naniže, no nije klonuo duhom. Iako u kolicima, on je strastveni putoholičar.



U emisiji su svoje mjesto pronašli i ljudi koji svoje vrijeme posvećuju drugima. Hrvatice iz udruge Krug ljubavi pomažu klincima i klincezama s drugog kontinenta koji zaista žive u teškoj bijedi.



Zvijezde su ekipu IN magazina puštale u svoje domove i u backstage ekskluzivnih događaja, otkrivale tajne ljubavnih života, pjevale gledateljima i nesebično dijelile sretne, ali i tužne trenutke. I zato im hvala.

Maja Šuput IN magazin pamti po pjesmi, po veselju, po milijun intervjua, po dobroj gledanosti, a evo što Halid Bešlić kaže o emisiji.



''To je emisija koja je lepršava, koja dođe kao neka razbibriga'', objašnjava.



''Neophodan! Jedna jedina riječ. IN magazin je neophodan!'' zaključila je Danijela Martinović.



S ovakvim vjetrom u leđima i titulom najgledanije showbiz i lifestyle emisije u Hrvatskoj, s užitkom ćemo i dalje za vas stvarati priče koje volite.

