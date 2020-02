Da je smijeh lijek, dobro znaju glumci kazališta KoMEdija. Na premijeri nove urnebesne predstave naziva "Brat bratu" još su jednom dokazali kako na njihovim predstavama dobre zabave ne nedostaje. Jednu od glavnih uloga u predstavi tumači Igor Mešin. Otkrio nam je koliko mu život na kazališnim daskama znači, nedostaje li mu sestra koja ne živi u Hrvatskoj te zašto kod kuće ipak nije glavni kada je o šalama riječ.

Igora Mešina najčešće smo naviknuli gledati u ulozi voditelja Nove TV na malim ekranima, a okruženje u kojem se on osjeća kao u svojem dnevnom boravku je njegovo matično kazalište - Komedija. Ipak, u njegovu srcu ima mjesta za oboje:

"Za kazalište sam se školovao, to je ono nekako primarno, televizija je jedna velika ljubav, još ju uvijek doživljavam kao zabavu, neću reć kao hobi, ali nešto u čemu uživam u osjećam se baš jako profesionalno. Ovdje sam doma, ovdje moram dati onako neki svoj školovani dio", rekao je kazališni glumac i televizijski voditelj.

A svoj je školovani dio Igor uspješno odradio u novoj urnebesnoj predstavi "Brat bratu", koja je prije nekoliko dana doživjela svoju premijeru. Mešina ovog puta možemo gledati u ulozi jednog od trojice braće: "Ovo je jedna urnebesna komedija zabluda gdje se dešava sve i svašta o jednom čovjeku koji stvarno želi promijeniti svoj život i na rubu je da mu krene na bolje, ali ima ta dva brata koja ga u roku par sati vrate nekoliko godina unazad", ispričao je Mešin.

Ova su braća uvijek tu jedan za drugog kada treba, a još češće kada ne treba. Takvih problema sa svojom sestrom, koja već 30 godinama živi u Kanadi, Igor, srećom, nije imao: "Svijet je već sada jedno globalno mjesto, nedostaje naravno, čujemo se, svake godine se viđamo, nije to više na kraju svijeta, to je već...navikli smo se na takav život. Ali imamo redovitu komunikaciju, nismo se otuđili", objasnio je voditelj.

Ulogu u predstavi ima i Jasna Palić-Picukarić koja priznaje kako su svim glumcima, pa tako i njoj, najveći kritičari njihova djeca: "Klinci su nam već veliki i oni stvano s nama odrastaju i žive u tom kazalištu i gledaju sve te naše predstave i oni su brutalno iskreni. Oni su okrutni u tim kritikama, recimo moja mama je najdivnija, ona recimo otkad ja glumim uvijek kaže: Ne zato što si ti moja, ali ti si meni najbolja. Ali djeca ne, oni dođu i kaže: 'Ne, meni je ovo glupo", rekla je glumica.

Jasna je sudjelovala u prvoj sezoni showa Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato" u kojem je otkrila svoje brojne talente: "Tamo je skriveni talent da možeš izdržati nemoguće. Da možeš biti na stolcu za šminku pet sati to stvarno čovjek ne može vjerovati, da možeš živjeti pod tom gumom sljedećih 10 sati. Ali tu prvu sezonu da se moglo snimati iza kamera, ja mislim da bi se dobar serijal mogao napraviti tih smiješnih događaja i nas koji smo si oduzeli pet godina života stresom, a nadodati 10 godina smijanjem jer to je bilo baš genijalno", istaknula je.



Smijeha nikad ne nedostaje ni u njihovu kazalištu, a nose li ovi glumci dašak komedije i u svoje domove? "A ne, ne. To se sad ostavlja dojam mi smo komedijaši nešto smo komični, a doma...ima i veselih trenutaka, ali doma je onako odmorno opušteno, doma ne morate biti zabavni, doma znaju kakvi ste", ispričao je Igor.



Zato se njihovoj duhovitoj strani uvijek od srca možete nasmijati kada ih zateknete na kazališnim daskama, a svojim će vam glumačkim umijećem, zajamčeno popraviti dan.

