10 godina je prošlo otkad je predstavljao Hrvatsku na Eurosongu. Danas Igor Cukrov kaže da živi najbolje životno razdoblje.

Kako se snašao u ulozi oca i supruga, zašto bi volio dom prepun djece te kako napreduje njegova glazbena karijera, otkrio je našem Hrvoju Kroli.

"To je jedna divna godina koja mi je jednostavno dala jednu širinu u smislu odrastanja i u jednom smislu karijere. Svi ljudi s kojima sam tada surađivao jednostavno su me učinili boljim čovjekom i kad se sad osvrnem prema toj godini i prema tim danima Eurosonga to je nešto što ne bi zamijenio nikada."



Ovako se prisjeća pjevač Igor Cukrov nastupa prije 10 godina u Moskvi, kada je uz Andreu Šušnjaru predstavljao Hrvatsku na izboru za pjesmu Eurovizije. Napominje kako je tada još bio premlad. Danas bi to bila neka sasvim druga priča.



"Ja bih volio opet ići na Eurosong, mislim da bi razvalio na Eurosongu, ali naravno ako bi ovaj put mogao ja birati pjesmu i malo asistirati pri prilagodbi pjesme."



Iako postoje želje, Igor je trenutačno usmjeren na druge životne avanture. Proživljava svoje nasretnije životne dane, pogotovo otkad je u ulozi supruga i oca.



"Prošle godine smo se vjenčali ja i moja Katarina, dobili smo divnog sina. Imamo 14-mjesečnog Kristijana koji je divan, dijete prekrasno širokog osmijeha nevjerojatne hiperaktivne energije koja nas izluđuje, ali i ispunjava od 0-24. Naravno, nov sam u tome to mi je prvo dijete i stvarno se puno stvari tu izdešava."



A najviše se toga dogodi kada njih dvojica ostanu sami kod kuće. Dok je supruga Katarina na poslovnom putu, tada počinje akcija.

"Napunim se energijom, onda mu pustim Dalmatinac sam, onda on uhvati plesat pa ima svoju klavijaturu lik to je haha, ma uglavnom mijenjam pelene i mali može dobro pojest."



Trenutačno je sin Kristijan jedinac, no ako se pita Igora, ne za dugo.



"Volio bih imat još djece tako ako budem imao pet kao naš pjevač Petar Dragojević mislim da - možda lažem, možda mi on kaže prijatelju nemoj to pričat - ali čini mi se to ko jedna onako lijepa stvar, osjećaš se da si nešto napravio za Hrvatsku."



Iako živi na relaciji Beograd - Split, ističe kako mu to ni najmanje ne smeta u poslu. Većinu svojih koncerata odradi u inozemstvu - Dubai, Amerika, Australija, a i ondje se uvijek nađe netko tko ga prepozna još s Eurosonga.



"Priđe mi gospođa iz Kazahstana i kaže jesli li ti Igor Cukrov s Eurovizije. Pričamo na engleskom i kažem ja ne mogu vjerovat što me pitate pa to je bilo prije 10 godina. I ona mi kaže u Kazahstanu se vrti još i danas na TV-u svaki dan i baš je vole."



Nove pjesme su već snimljene, a sudeći prema razgovoru, pred Igorom je novih 10 godina ispunjenih glazbom, ali i obiteljskim veseljem.

