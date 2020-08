U moru negativnih vijesti koje je iznjedrila korona, uvijek se nađe i neka pozitivna priča. Upravo je takva ona o Riječaninu Igoru Aničiću. Uspješni teniski trener i bivši uspješni tenisač, reket je u karanteni odlučio zamijeniti mikrofonom. A sve to kako bi svijetu odlučio poslati pozitivnu energiju. Priča Anje Benete.

Ime 34-godišnjeg Riječanina Igora Aničića odavno je poznato u teniskim krugovima. Kao tinejdžer čak je dva puta bio prvak Hrvatske u parovima, a posljednjih 15 godina uspješno plovi trenerskim vodama. A onda je stigla korona.

"To je utjecalo na mene, da mi posao koji sam radio cijeli svoj život da se preko noći okrenuo i to sve propada. I onda sam mislio ako se ja tako loše osjećam trenutno, što će biti ako se svi ljudi počnu tako loše osjećati, ne samo u Hrvatskoj nego u svijetu. To sigurno ne može biti nešto dobro pa sam rekao da se ne želim osjećati loše, unatoč svemu želim biti pozitivan", objasnio nam je Igor.

A želio je da pozitvni budu i drugi. Njegov medij za širenje pozitive postala je glazba. Teniski je reket zato objesio o klin, a u ruke uzeo gitaru.

"Melodije su mi dolazile preko noći i odmah sam znao na kojem jeziku pjesma mora biti. Preko dana sam onda pisao tekstove, i u 10 dana je nastalo 9 pjesama koje sam odlučio nazvati "Songs for the world" ili "Pjesme za svijet!", otkrio je Igor.

Nakon što su akustične verzije na društvenim mrežama izazvale pregršt pozitivnih reakcija, Igor je otišao korak dalje. Okupio je brojne poznate glazbenike i pjesmom na engleskom jeziku svijetu poručio: Moramo ostati zajedno!

"Svi mislimo da se nas ništa drugo ne tiče, bitno je da nama dobro ide u životu, a sad kad dođe ovakva situacija kao s koronavirusom vidimo da nas se sve tiče, da smo svi pogođeni s time. Tako da moj je cilj da svi počnemo malo više razmišljati o drugim ljudima i počnemo pomagati jedni drugima", zaključio je.

Nepotrebno je, smatra, unatoč svemu dozvoliti da nas obuzmu negativne misli pa je drugu objavljenu pjesmu, ovog puta na španjolskom nazvao "Positivo".

"To je pjesma koja će te ostaviti pozitivnog i odvesti tamo gdje želiš ići. Želim zadržati pozitivu među ljudima i da ljudi sebe odvedu mislima u nekom pozitvnom smjeru, da ne razmišljaju o negativnim stvarima", objasnio je.

Cilj mu je svakih 6 do 8 tjedana javnost razveseliti novom pjesmom na nekom od 5 stranih jezika koje tečno govori.

"Ako ljudi prihvate vrlo dobro moje pjesme u Hrvatskoj i šire , volio bih ostati u tom smjeru i volio bih svu svoju energiju koju imam pozitivnu prenijeti dalje drugima", poručuje Igor.

A ako je suditi prema dosadašnjim rekacijama iz cijelog svijeta, ne sumnjamo da će Igor svoju pozitivnu energiju glazbom još dugo širiti zemaljskom kuglom.

