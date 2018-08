Ljetni predah od radnih obveza prilika je svima za napuniti baterije. I dok se neki vole odmarati u mirnoj uvali, drugima je draži aktivni odmor.

Legendarnom Hajdukovcu, Ivanu Gudelju, idealno ljeto bilo bi svako koje provede u društvu obitelji. Ako se pritom pronađe još neka lijepa uvala pa još i dobro društvo, njegovoj sreći nema kraja.

''S prijateljima često odemo s brodom negdje u vale oko splita, na Čiovo, na Šolti, prema Šibeniku, to je jedno divno iskustvo'', otkriva nam bivši nogometaš Ivan Gudelj.

Žao mu je što se, zbog obveza, takva druženja ljeti ne događaju češće. Većina zvijezda istaknula je kako je druženje s dragim ljudima ono što ljeta čini posebnima.

''Moje idealno ljeto je ''zabit'' se negdje u kuću s bazenom gdje nema nigdje nikoga. Tako mogu dva dana, ali trebam i otići negdje gdje ima ljudi, da sjednem s nekim, popijem piće, da ćakulamo'', priznaje nam popularni Jole.

Otkad su postali roditelji malene Pavle, obiteljski trenutci provedeni u miru od poslovnih obveza, Mari Bratoš i Nikši Kušelju su idealan način za provesti ljeto. Dan počinje zajedničkim doručkom. A pitate li našu glumicu Anitu Matić Delić, za idealan ljetni odmor potrebna je tek dobra knjiga.

''Kako su djeca malo odrasla, tako sam prošlo ljeto pročitala čak dvije knjige. To je već bilo idealno ljeto'', tvrdi.

Iako ima kuću u blizini Šibenika, naša poznata plesačica ljeta provodi na Pelješcu. Razlog? Pregršt aktivnosti koje joj poluotok pruža.

''Nisam onaj tip koji voli ležati i dići sve četiri u zrak, jako mi je važno da dođem na mjesto gdje mogu raditi jogu, pilates. To mi je super. Znači, preferiram odmor uz nekakvu akciju'', kaže nam Andrea Solomun.

Aktivan odmor formula je za uspješno ljeto Ane Rucner. A evo i što radi kada dođe na red tih par dana bez obveza.

''Zaprvo, baš sam jučer imala takav dan. Sjedila sam, gledala u more par sati na skrivenoj plaži. I toliko sam se napunila, baš mi je bilo lijepo, pa sam išla u Međugorje, penjala se na brdo ukazanja, uživala sam u tome'', ispričala nam je.

Ljenčarenje na godišnjem odmoru nepoznanica je i za Snježanu Mehun.

''Nekad je taj moj karakter ljudima oko mene naporan jer ne mogu to izdržati, ali takva sam i to je to. Uživam u svakom trenutku'', priča Snježana.

A kada je pitanje gdje provesti idealne ljetne praznike, dileme nema previše i svi se slažu oko jednog.

''Ova lijepa Hrvatska i ovaj dio Dalmacije u kojem su divne plaže i more, to je nešto posebno'', zaključio je nogometaš Gudelj.

