Za vedru i nasmijanu Anju Mihaljević nikada ne biste rekli kako je veći dio života provela u bolnicama te da iza sebe ima čak 34 operacije. To što je rođena bez lisne kosti, tri prsta i deformacijom stopala nije na njoj ostavilo trag. Anja kaže kako joj je amputacija stopala na kraju došla kao blagoslov. Iako nije vjerovala da je to moguće, želja joj se ostvarila - da unatoč protezi samopouzdano nosi štikle.

''Znam da postoje jako puno ljudi koji ne žele isticati svoj invaliditet, međutim mi imamo invaliditet, a nema on nas'', započela je svoju priču Anja Mihaljević.

Ne samo da se ne srami svog invaliditeta nego kaže kako je upravo zbog njega postala osoba kakva je danas, osoba koja može sve. Anja je svoju prvu operaciju imala s 5 godina, nakon nje uslijedile su još 32 koje nisu donijele pomak. Na četvrtoj godini fakulteta dogodila se i posljednja kada su joj amputirali stopalo.



''Cijeli život gledala sam tetu i mamu kao se sređuju, oblače štikle. Govorila sam: 'Mama, kad narastem, ja ću nositi štikle', a one su govorile: 'Da, hoćeš', iako su znale da ja to vjerojatno neću moći. No slijedom amputacije život mi se promijenio, a ja sam sad ipak stala i u štikle'', priča Anja.

Stala je u štikle, ali to je bio samo prvi korak u životu te nevjerojatne djevojke, iako priznaje da na samom početku pogled u ogledalo nije bio lak.



Anja zrači posebnom ljepotom, njezin je optimizam jednostavno zarazan. Ne teži savršenstvu, već prihvaća sebe takvu kakva jest.



''Stereotipi su takvi, ljudi imaju problema ako imaju višak kilograma. Valjda gledamo previše na društvene mreže, to savršenstvo. Svi težimo tom savršenstvu, a svi smo daleko od savršenstva, svi imamo mane koje trebamo prihvatiti i zavoljeti sebe kakvi jesmo'', govori Anja.



Iako Lijepa Naša kaska s trendovima, svijet je već odavno prihvatio nesavršeniju ljepotu. Manekenke s protezama više nisu nikakva novost. Viktoria Modesta, bionička manekenka, pjevačica, performerica, na tom je polju učinila čuda. A i naša Anja u slobodno vrijeme uživa na tom polju. Tako je nedavno imala priliku nositi željeznu nogu.

''Bilo je genijalno, ja uživam u tome jer želim pokazati ljudima sve što mogu napraviti s invaliditetom. Vidim često ljude koji su potpuno zdravi, a po pitanju kreative ne rade ništa. Želim pokazati da svi mogu napraviti nešto i da ga mogu ostvariti cilj koji si zacrtaju'', govori Anja.

Za nju ne postoje granice, završila je fakultet, zaposlila se, radi što voli, sretno je zaljubljena, obožava putovanja, piše i vodi udrugu Mogu sve, jer uistinu ona može sve. A upravo tu poruku želi prenijeti svim osobama s invaliditetom.



''Ne želim da ih sprječava invaliditet da naprave ono što žele'', govori.

Anja je inspiracija svima nama, što vlastitim primjerom, što svojim društvenim angažmanima. Kada ju vidite ovako nasmijanu, punu pozitivne energije koja pršti iz nje, slušate kako inspirativno priča, to vas tjera da se trgnete iz vlastitih problema. Nema vam druge nego složiti se s njom i reći - mogu sve.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.