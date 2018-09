Dražen Zečić, Mate Bulić, Zorica Kondža i Thompson samo su neka od poznatih imena koja su nastupila na humanitarnom koncertu "Obitelj za najmanje". Događanja na splitskoj rivi nije propustila ni naša ekipa. Hrvoje Krolo je doznao što našim zvijezdama znači obitelj ali i kakve su im se sve anegdote događale tijekom karijere.

Naši glazbenici uistinu imaju veliko srce. Uvijek se rado odazovu na koncerte za mališane koji se još k tome bore sa zdravstvenim problemima. To je, kažu, najmanje što mogu učiniti.

"Posebno smo osjetljivi na ove najmlađe tako da hvala mome kolegi Zečiću koji me je pozvao i drugima koji su ovo sve pripremili i organizirali", izjavio je Marko Perković Thompson.

"Dakako da je lijepo činiti dobro djelo svi mi to znamo, srce to puni, dušu čisti - učini dobro djelo sugdije i stalno, znanom i neznanom", smatra Zdravko Sunara iz grupe Dalmatino.

"I da nemate djecu, a pogotovo oni koji imaju djecu znaju kakav je to osjećaj ako djetetu treba. Prema to me to ne da nije teško nego dapače imate osjećaj ushićenja", opisao je Dražen Zečić.

Sredstva su se prikupljala za kupnju uređaja prijeko potrebnog splitskoj dječjoj kirurgiji, što će za zdravlje djece itekako značiti. Bila je ovo prilika da još jednom glazbenici naglase važnost obitelji i zajedništva.

"Nas je recimo bilo četvero djece, bila je i baka i djeda i otac znači bilo nas je osmero. Naravno to se sada sve smanjilo i svatko od nas ima svoju obitelj i vrlo je bitno da se obitelj poveže da budu šta više zajedno", otkrila je Zorica Kondža.

Uz dugogodišnju glazbenu karijeru, Mate Bulić oduvijek je bio obiteljski čovjek. Kaže, nema ljepšeg osjećaja nego biti djed. Kad je riječ o njegovoj kćerci Katji koja je nedavno uplovila u bračnu luku, ima samo jednu želju: "Maloprije smo se čuli, a ja nekako iščekujem samo jednu rečenicu - tata evo ja sam trudna."

Iza ovih glazbenika brojne su godine karijere, skupio se tako zavidan broj gaži i koncerata. U ovoj dobroj atmosferi, prisjetili su se i šaljivih anegdota koje i dan danas pamte.

"Pjesma "Treća suza", to je bio veliki hit ali je bila onako disco onda bi se ja cila zapalila s nogama po pozornici, nije to bio neki ples nego ritam. Imala sam neke čizme i kako sam ja to jako zanila u tom svom nekom motu ispala mi je peta i onda sam ostala bez jedne pete na bini", prisjetila se legendarna pjevačica Meri Cetinić.

"Pošto ja imam običaj doći do publike zagrliti ih pjevat s njima i sad sam mjerio kad sam se vraćao na binu, je li mogu ja to još kao nekada zaskočit i doskočit ali onda sam odletio na glavu ljudi su došli i podizali me pet min ali sve je dobro prišlo", otkrio nam je Mate.

A vjerujemo da će još biti mnogo anegdota kojih će se naše zvijezde rado prisjetiti, jer svaki novi dan donosi i novu priču.

