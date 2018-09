Glumica Ana Vilenica nedavno je spoznala s kojim se sve problemima susreću oboljeli od multiple skleroze i odlučila pomoći. S prijateljicom, redateljicom Ivom Srnec, postavila je predstavu "Duet za jednog" te pokrenula humanitarnu akciju koja traje do kraja listopada.

Ovoga petka u dvorani Vatroslava Lisinskog obilježit će se Nacionalni dan multiple skleroze humanitarnom izvedbom predstave "Duet za jednog". U drami, inspiriranoj stvarnom životnom pričom renomirane čelistice Jaqueline Du Pre, koja je zbog dijagnoze prestala svirati sa samo 28 godina, Ana utjelovljuje violinisticu koja odlascima na seanse k psihijatru pokušava pobijediti depresiju koja se javila kao posljedica bolesti te na kraju shvati kako si može pomoći. S tekstom drame upoznala se vozeći se u autobusu i ganuo ju je do suza.

''I samo sam se, kao Luda Mara, rasplakala i moljela boga da me nitko ne vidi. I onda sam znala da je to to. Rijetko ti tekst koji jako rezonira s tobom padne u ruke, a ja ako na nešto tako reagiram, odmah znam ja to moram, to se mora nekako dogoditi jer me dira. Najlakše ću moći progovoriti o tim stvarima ako to prođe kroz mene'', priča nam Ana.



Družeći se s oboljelima od multiple skleroze, Ana i Iva su se temeljito upoznale sa svim problemima s kojima se susreću, a njihov je cilj o tome osvijestiti što više ljudi.

''Naša humanitarna akcija se zove "Učinimo nevidljivo vidljivim", prije svega zato što je multipla skleroza često i nevidljiva bolest pa želimo osvjestiti taj jedan dio problema'', kaže Iva Srnec redateljica.

Ono što je najgore kod ljudi kod kojih je nevidljiva je to da oni isto ne žele biti žrtve. Ne žele stalno napominjati "ja sam bolestan", ali vrlo često njihova okolina, obitelj i radni kolektiv, to zaboravi i onda se oni sami glupo osjećaju ako nekad nešto ne mogu da moraju na to podsjećati ljude.

Ana i Iva su shvatile da ljude koji se bore s ovom bolesti treba promatrati individualno i rješavati slučaj po slučaj.

''Može biti simptoma, ne mora biti simptoma, nekome je teže, nekome je lakše, netko padne u depresiju, netko ne...Možda zvuči banalno, ali užasno treba raditi, iz mog iskustva, na snazi njihovog duha, jer uglavnom ljudi koji su u kolicima su klonuli.'', objašnjava glumica.

Izvedba predstave 21. rujna u 19 sati u Lisinskom samo je početak humanitarne akcije koja će trajati do kraja listopada. Sredstva prikupljena prodajom ulaznica namijenit će se kupnji ortopedskih pomagala za poboljšanje mobilnosti i kvalitete života osoba s tjelesnim invaliditetom. Svoj doprinos ovoj plemenitoj akciji možete dati pozivom ili uplatom na humanitarni žiro račun do kraja listopada.

