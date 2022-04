Poznati svjetski putnik i pisac Hrvoje Šalković pero je odlučio zamijeniti kuhačom. U središtu Zagreba priprema vrhunske azijske delicije. Ipak, njegovi "kruh i mlijeko" još uvijek su putovanja, a napokon je ostvario veliku želju da na njima uživa u društvu sina. Koje su destinacije zajedno obišli, ali i koji je ljubavni status poznatog zavodnika, doznala je Anja Beneta za In magazin.

Nakon što je nekoliko puta proputovao svijet, Hrvoje Šalković, koji je osvojio čak i Južni pol, posvetio se gastronomiji. Prvo je usavršio američke standarde poput rebaraca i burgera, a sad je red došao na Aziju, njegov omiljeni kontinet.

"Što sam stariji , klopa mi je sve više bitna i ta azijska kuhinja mi je bila fenomenalna i onda sam se malo navukao na tu cijelu priču, pa sam implementirao i kod sebe. Malo uzmeš iz Japana, malo iz Indonezije, malo s Tajlanda, malo Pad Thai, malo noodlesi i na kraju dobiješ jednu jako finu kuhinju...", objašnjava.



Sigurno su njegova gastro iskustva, koja je stekao obilazeći i najzabačenije dijelove zemaljske kugle, rezultirala zanimljivom kombinacijom okusa.



"Azijska hrana je posebna zbog tih fenomenalnih okusa, zbog boja, mirisa, okusa, zbog ljutine. Ima dosta i nekih tih ljutih jela tipa Tikka Masala, Green Curry i tako dalje, ali posebna je zato što se kvalitetno iskoriste namirnice i koje nisu skupe što je isto ajmo reći dosta bitno. Ti za relativno malo love napraviš fenomenalno azijsko jelo.", kaže.



Ipak, njegova glavna duševna hrana još uvijek su putovanja. Čovjek koji je izračunao da je, putujući, čak pet mjeseci svojeg života proveo u zraku, u kartu zemalja koje obišao dosad je stavio čak 135 zastavica.



''Moja ambicija prije je bila da obiđem sve, svih 197, ali mi se stvarno više ne da, znači imam još 15 koje me zanimaju i kad dođem na 150 to je to. Tu je moja penzija što se tog dijela tiče. Jaka želja mi je još Etiopija, jaka želja mi je Butan, Istočni Timor, Sjeverna Koreja, ima tih još šašavih zemalja i to je to...'', govori Hrvoje.



Dio dosad neotkrivenih zemalja namjerava obići u društvu najvažnije osobe u životu. Hrvoje nam otkriva da je već počeo ispunjavati jednu od svojih najvećih želja.



''Došao je red na to da tata putuje sa sinom. Mali ima već šest i pol godina, sad će krenuti u školu. Bili smo proslo ljeto na Tenerifima, pa smo prije dva mjeseca bili u Dubaiju, pa smo poslije toga otišli u Italiju i sad sam nam uplatio Zanzibar'', priča Hrvoje.



Kad je Hrvoje Šalković u pitanju, uistinu bismo mogli reći da vrijedi ona da jabuka ne pada daleko od stabla. Ili još bolje rečeno: kakav otac, takav sin.



"Reagirao je fantazija. Čak smo na dva prva putovanja morali globus ponijeti, pa on to gleda sebi na globusu gdje mi sad to idemo, počelo ga je to zanimati, zna svih sedam kontineata nabrojati, zna države, zajedno po kartama kopamo po atlasu, njemu je to super, a ja sedmo nebo'', priča Hrvoje.



Ponosni tata na jesen dobiva prvašića koji će osnovnu školu pohađati u Splitu. Bit će to velika promjena za njega, ali i malenog Marata koji je dosad živio na relaciji Zagreb-Split.

''Baš smo puno bili zajedno, čak je išao u dva vrtića, u Zagreb i u Split, tu nosi jaknu, tamo jaketu, ja mu vežem žnirance, mama špigete. To je bilo smiješno, dvojezičan je, ali to je bilo simpa. Puno smo vremena provodili skupa, a sad će to sigurno biti manje, ali Bože moj, nije Split na kraj svijeta, on sam leti iz Splita za Zagreb uz pratnju stuardesa, to je pola sata, tako da, imat ćemo mi i naše kvalitetno vrijeme...", priča Hrvoje.

U prilog tomu ide i što Hrvoje ima izvanredan odnos sa svojom bivšom partnericom i majkom njihova sina Anom Gruicom Uglešić.



''To je prijateljstvo, to su zajednički ručkovi, to je toliko ugodno i genijalno, tako to treba izgledati. Ja sam prezadovljan, svi kažu treba biti dobar zbog djeteta. Naravno da smo dobri zbog djeteta, mi smo još dalje od toga u smislu čujemo se, znaš koga sam sreo u gradu, baš prijateljstvo, oduševljen, a mislim da će ti i ona tako reći. S njenim novim mužem odigram tenis nekad, mislim 21. stoljeće je'', kaže.



Čini se kako Hrvoju u životu cvatu ruže, no možda ipak, otkrivamo za kraj, nedostaje jedan kotačić za potpunu sreću.



"Kod mene na planu dama nema apsolutno ništa, stvarno već toliko dugo da uopće ne mogu zamisliti da sad idem u kino s nekom curom. Opet nikad ne reci, valjda ću s nekim završiti konačno, ali događa se nula.", rekao je Hrvoje sasvim iskreno za kraj.

