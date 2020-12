Nakon što je sasvim slučajno otputovao u Teheran, član popularnog benda Cubismo Hrvoje Rupčić toliko se oduševio tom zemljom i stanovnicima da se jednostavno morao vratiti i dojmove pretočiti u knjigu. Sa suprugom Ivanom proveo je gotovo dva mjeseca vozeći se motorom po Iranu, nakon čega je napisao motorističko-planinarski putopis ''U zemlji plemenitih ljudi''. Strastveni ljubitelj prirode otkrio nam je što ga je najviše ondje oduševilo, koje su prednosti vožnje motorom te koliko uživa u odgajanju nedavno rođenog trećeg sina.

"Sletjevši tamo, shvatio sam da me nikad u životu na putovanjima nije nešto toliko iznenadio koliko nerazmjer nečega što čovjek očekuje od zemlje i onoga što tamo doživi. Izuzetno susretljivi i ljubazni ljudi, sigurno je, oduševili su me", opisao je glazbenik i pisac svoje putovanje u Teheran.

Upravo je to jedan od razloga zbog kojih je putopis i nazvao "U zemlji plemenitih ljudi". Član popularnog benda Cubismo prije dvije godine sasvim je slučajno prvi put posjetio Teheran. Kako mu je to putovanje bilo prekratko, morao se vratiti.



"Prošli smo od granica Turske sve do Afganistana, do Pakistana na sjeveru, do Kaspijskog jezera na jugu, pa smo radili planinarsku ekspediciju, popeli se na najviši vrh Irana Damavand i najviši vulkan u Aziji na 5 tisuća i nešto metara", prisjetio se Rupčić.



I sve to doživio je putujući gotovo dva mjeseca na motoru. Suputnica mu je bila tadašnja zaručnica, umjetnica Ivana Kujundžić, a odlazak u Iran bilo je njihovo zaručničko putovanje. Zašto je putovanje motorom toliko posebno? Zato što, kaže, kada putuješ automobilom, osjećaš se kao da gledaš film, dok si na motoru ti glavni glumac u tom filmu. Glavni glumac bez prtljage, naravno.



"Nema stvari, ne postoje. Jedino što stane na motor jest šator, kuhalo, nešto posuđa. Sve rezervne stvari za motor, toga tamo nema. Sve što se kvari mora biti na motoru. I u šaci jedna rezervna majica, gaće, čarape. Ostalo se pere putem. Ako si pristao na to, kao i da će ti biti hladno i vruće, spreman si uživati u svim blagodatima. Kaže glumac jedan, kad su ga pitali zašto voli motor: 'Kad si u autu, gledaš film. Na motoru si glavni glumac u tom filmu'", priča Hrvoje.

Putovanje Iranom Hrvoja i Ivanu još je više zbližilo jer, u šali kaže, ako se na brodu posada mora slagati, na motoru je to još važnije jer nemate kamo pobjeći. Savršeno usklađeni, Ivana je snimala videouratke i fotografirala, a Hrvoje je pisao. Ubrzo nakon toga sretni se par i vjenčao, a uskoro se sele i u novi dom, nedaleko od Zagreba.



"Selimo se u Kupinečki Kraljevec, to je osjećaj kao 100 kilometara od Zagreba, ali spada u Zagreb. Vrt, voćnjak, stara kuća s kaminom, sa svim živim. Ivana i ja smo prirodnjaci i jako se veselimo. Inače smo provodili puno vremena tamo i sad ćemo tamo živjeti", otkrio je Rupčić.



Njegova srodna duša, kako Hrvoje naziva Ivanu, prije tri mjeseca rodila je i sina Petra. To je glazbeniku treći sin, a najviše se vesele prvom zajedničkom putovanju jer smatraju da će sinčić biti nemiran poput roditelja.



"Prije nego što se Petar rodio, mislio sam, Bože moj, to je iza mene davno. Moji klinci imaju 16 i 22 i obojica su viša od mene i mogu me zatući. Mislio sam, tko će se toga sjetit, ali čim sam ga ugledao, znao sam kako ga položiti na ruku, koji plač što znači, kao da se jučer dogodilo", ispričao je glazbenik.



Hrvoje je ove godine navršio okruglih pedeset. Bez obzira na trenutačnu situaciju, ova godina donijela mu je neke od najljepših trenutaka u životu.



"Apsolutno još uvijek je uzlazna putanja. Svako jutro se probudim, dokle će ići prema bolje..." zaključio je.

