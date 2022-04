Prošlog petka Survivor je napustio još jedan član plavog tima – Hrvoje. Kakve je životne lekcije naučio u showu, što mu je bilo najteže te što je prvo napravio kada je stigao kući, otkrio je za IN Magazin.

Prošlog tjedna plavi je tim pojačala Ivana koja je stigla kao zamjena ozlijeđenoj Ivani Banfić.

"Rekla bi da sam jako ratoborna i ne volim poraz. Rekla bi da je prednost što sam ušla malo kasnije pa sam im možda neki vjetar u leđa, donijela im malo daška vanjskog svijeta", predstavila se Ivana u showu.

No, svojem timu nije donijela prevagu u izazovu za plemenski imunitet pa je plemenskom vijeću plavih bilo dramatično.

"Roko ima tri glasa, Hrvoje četiri. Gorane, ti odlučuješ… Hrvoje ili Roko? Ili oboje?" kazao je u showu Mario Mlinarić, a Goran je odabrao Hrvoja koji je priznao kako nije očekivao da će uopće biti nominiran.

"Znači, iznenađenje iz neba, tko bi rekao?" komentirao je Hrvoje.

Crveni tim je izglasao da će u duelu biti Nađa, a prije njihova izazova došlo je i do tenzija.

"Hrvoje se pokazao u natjecanjima kao jako dobar igrač, a uvijek djeluje opušten i relaksiran. Smatraš li ga zbog toga opasnim?" pitao je Mlinarić Milicu iz crvenog tima, na što je ona odgovorila: "Pa to ga čini budalom. Kako se on ponaša ja bi rekla da je budala. Njemu je sve smiješno, bajno, haha, huhu, ja bi to šamarčinu pa možda."

Hrvoje joj nije ostao dužan.

"Htio bih se ovom prilikom zahvalio gospođi Milici na lijepim riječima. Stvarno sam začuđen s njezinim godinama i količinom vokabulara kojeg ima i dodao bih da ne znam koliko smisla ima da pčela objašnjava muhi da je med bolji od drekeca", poručio joj je bez dlake na jeziku.

Hrvoje je na kraju izgubio u duelu te je napustio Survivor.

"Došao sam doma, kažu kod kuće je najljepše – pa čak i je. Došao sam doma, vidio sam svoje prijatelje u startu jer su me dočekali na aerodromu, zatim došao doma na obiteljski ručak, vidio roditelje i svi smo se dobro nasmijali i proveli. Onako, osjećaj zapravo vraćanja pripadnosti", ispričao je Hrvoje nakon ispadanja za IN Magazin.

Kaže kako su mu u showu najviše nedostajali bližnji i kuhinja.

"Sve mi je to falilo, ali ne do mjere gdje bi me lomilo. Možda da sam bio tri mjeseca možda bi bilo jako teško, ali ovako u kraćem periodu nije bila problematika. Daljnje razvijanje showa bi moglo biti zanimljivo, dogodit će se svašta. Ljudi su sad već neko vrijeme tamo, nisu više možda toliko ni gladni jer pobjeđuju za namirnice i hranu, no filtrira se situacija. Ostat će najjači, možda ne fizički toliko koliko psihički", smatra Hrvoje.

Zanimljiv razvoj događaja u Survivoru nakon ispadanja Hrvoja pratite na Novoj TV od 22 sata i 15 minuta.

