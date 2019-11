Prošle nedjelje u Zagrebu su dodijeljene Nagrade hrvatskog glumišta, a dobitnice su i dvije naše glumice iz serije "Drugo ime ljubavi", Olga Pakalović i Vlasta Ramljak.

Hrvatsko glumište proteklog je vikenda okupilo glumačku elitu te onima najboljima dodijelilo nagrade.

Među laureatima bile su i glumice Olga Pakalović te Vlasta Ramljak. Koliko im znači nagrada, komu ju je posvetila Vlasta Ramljak, ali i što nam još pripremaju, otkrile su našoj ekipi.

"Ova godina je bila baš plodna i iznenađujuća, sad sam mirna jedno vrijeme, već i nominacija jest osjećaj da te netko primijetio", otkriva Olga Pakalović.

Nagradu je dobila za ulogu u predstavi Konstelacije u kojoj glumi s kolegom iz serije Vladimirom Posavcem Tušekom. "Mi se dovoljno znamo da se bez riječi, jako dobro upoznaš čovjeka kroz tako neki intimni rad."

U kategoriji najbolje sporedne uloge slavila je Vlasta Ramljak za ulogu Omame u Donjogradskoj 11.

"Drago mi je, to je ipak kruna našeg glumačkog rada, kad je cehovna nagrada. Predstava je odlična, stvarno je predstava odlična. Tema je zapravo sjajna, roman je odličan." Nije to prva nagrada u Vlastinim rukama, dobila je, među ostalima, i pečat grada Osijeka, a ovu je ipak posebno posvetila unučicama.

"Ja sam ponosna baka i to je nešto što mene, ja se nadam da tako sve bake to oplemeni, kao što je mene oplemenilo te moje 4 cure koje su meni beskrajna energija. Mia, Sara, Tena i Ema to su svaka na svoj način. Mia je malo samozatajna mlada gospođica, treći razred osnovne škole. A Sara je ispla vragu iz torbe", ističe Vlasta.

Koji nas novi zapleti očekuju u seriji "Drugo ime ljubavi" te koji su projekti pred našim glumicama, saznajte u videu u našoj galeriji.

