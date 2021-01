Koliko je veliko srce Hrvatske, još jednom su dokazale sve nevolje koje su nas u posljednje vrijeme snašle. A upravo je iz tog zajedništva nastala i humanitarna pjesma, čije su ohrabrujuće stihove otpjevali brojni poznati glumci. Marko Torjanac, Jasna Palić Picukarić, Sanja Marin, samo su neki od umjetnika koji unesrećenima poručuju: ''Niste sami, mi smo uz vas!'' Priča Jelene Prpoš za In magazin.

Ovi stihovi nisu namijenjeni samo ljudima koji su ostali bez svojih domova, svim onima koji proživljavaju tužne životne trenutke već i onima koji ima pomažu. A takvih je mnogo. Jedinstvo i zajedništvo Hrvatska je ponovno pokazala kada je najteže.



''Srce hrvatsko je toliko ogromno u toj situaciji. Imamo sto mana kao narod, ali u toj situacije je toliko ogromno da svaki put se ponovno čudiš. Kad vidiš ljude koji u dva sata skaču po krovoivmas, pružaju pomoć, slažu cigle, čak idu i na područja gdje bi mogli sami stradat'', objašnjava Andrea Baković.

Što je naspram toga, kažu ovi glumci okupljenji u band aidu, onda njihov doprinos. Tek kap u moru dobrote. No nadaju se značajna kap koja će kroz stihove ove humanitarne pjesme barem nekog razveseliti, dati mu snagu, nadu u bolje sutra.



''Ja možda ne znam popravljati krov, postavljati crijepove, ne znam ispumpati vodui, sazidati kuću, nisma se školovala. ja sam se školovala da ljudima dam tu dorbu energiju, vibraciju, da ih razveselim, moj posao je takav'', kaže Jasna Palić Picukarić.



I zato nisu dvojili. Njih gotovo dvadeset se odazvalo na poziv autora Srca Hrvatske.



''Pjesma je humanitrana ne na način da direktno skuplja novac. Naše je poslanje kao umjetnika da diramo ljude na osjećaje, na emociju'', govori Leonardo Baksa, autor teksta, a Toni Eterović, autor glazbe kaže.



''Odmah u startu sam shvatio značenje teksta i vrijednost poruke te sasm bio zadovoljna što naš Leo nije išao u crnjake'', rekao je.



Ova vremena svakako su i test za kreativnost. Otvaraju se nove mogućnosti, ali i otkrivaju stare greške . No svakako, ono što u ovoj neizvjesnosti treba je, nastavljaju ovi kreativci, truditi se bit pozitivan. I vjerovati. Baš kao što jedan od stihova ove pjesme kaže "od praha će nastati cvjetna livada".



''Moramo vjerovati, ali i činiti. učiniti i upozoravati, inzistirati, ništa se neće samo od sebe napravit, sve ovisi koliko će ljudi bit angažirani. vjerujem da ćemo i dalje tako biti i da ćemo doći do cvjetne livade'', kaže Marko Torkanac.

Emocija koju rađa ova pjesma još više je vidljiva jer je interpretiraju glumci. U cijeli projekt ušli su vrlo srčano i sami potreseni svim proživljenim , ali i sudbinama drugih.



''Ja sma plakala. Bespomoćno se osjećaš, vidiš da je ljudima strašno i ne znaš šta bi. samo sam plakal, plakal i plakala dok se nisam primila polsa i prikupljala kao i svi stvari koje smo slali'', priznala je Sanja Marin.



Upravo je sloga temelj svake zajednice , a ova pjesma svojevrstan je podsjetnik svim uneserećenim da nisu sami jer tu je srce Hrvatske.

