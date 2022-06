Dugo toplo ljeto napokon je stiglo. Prije nego svatko krene na odmor, krem de la krem hrvatskog glumišta okupio se na zajedničkom druženju. Brojna poznata glumačka imena došla su dati potporu kazališnom festivalu Novaljski trijatar. Za In magazin su otkrili gdje će provesti ljeto, za koga će ono biti radno i kako se najviše vole odmarati.

Među glumačkim kolegama ima mnogo prijateljstva, a nema im dražeg nego kada se svi okupe na jednom mjestu. Povod ovog njihovog okupljanja je najava Novaljskog trijatra, kazališnog festivala na Pagu. Na ovo je događanje izrazito ponosan umjetnički ravnatelj Goran Grgić.



''Evo 17. godinu zaredom u Novalji na Ljetnoj pozornici. Preko ljeta intenzivno svake nedjelje se događa jedna predstava, a onda tijekom godine dolaze predstave koje možda nisu primjerene ili koje se ne mogu lako adaptirati na vanjski prostor'', govori Goran Grgić.



Novalja će tako i ove godine od 3. srpnja postati središte kulturnog uzdizanja. Uz predstave i mnoštvo odličnih glumaca, dobre zabave neće nedostajati.

''Ja bi čestitala svom kolegi Goranu Grgiću jer je ovo jedan dugovječni festival i sigurna sam pošto sam odrasla na otoku i znam koliko smo uvijek bili željni nekog sadržaja, mislim da je to jedna velika stvar'', govori Jelena Perčin.



Ovo je najposjećenija manifestacija u Novalji nakon koncerata, a ove godine otvorit će je predstava Tri sestre.



''Trijatar bismo književno rekli kazalište ili predstava, međutim to znači buka, graja, kaže se djeca su načinila velik trijatar.'', objasnio je Dražen Peranić, ravnatelj Centra za kulturu grada Novalje.



Nagrada za najbolju glumicu prošlogodišnjeg trijatra otišla je u ruke Jelene Miholjević. Za nju je, kaže, najveći odmor upravo raditi.



''Nakon iskustva tog usporavanja i pauzi i same korone i preboljevanja, mislim da više nikada neću prigovarati što nemam nijednu slobodnu nedjelju, a nemam'', govori glumica Jelena Miholjević.



Iako će im biti i radno ljeto, nekim našim glumcima potreban je i odmor. A evo što ih najviše opušta:



''Kako se odmaram? Sve četiri u zrak, po mogućnosti u hladovini'', govori Ana Begić Tahiri.



''Najviše me opušta kad ne moram ništa. Kad imam par dana u miru i nemam nikakvu obavezu na koju se sad moram fokusirati'', priznaje Vanda.

Najviše se odmaraju u društvu svojih najmilijih.



''Moj sin ima 5 godina i ove godine je prvi put otišao s tatom, bakom i dedom i čekaju da mama još završi poslovne obveze pa da im se onda pridružim malo'', otkriva Vanda.

''Ljeto ćemo zapravo provesti uobičajeno na Pelješcu, tamo imamo svoju kuću, uživamo, djeca su zapravo praktički odrasla na Pelješću jer je cijelo djetinjstvo njihovo i ljetovanja su vezana za sami Pelješac'', govori Bojana Gregorić Vejzović.

Bojanin suprug Enes imat će radno ljeto, baš kao i Momčilo Otašević. Imati partnera koji se bavi istim poslom, ima svoje prednosti, ali i mane, ističe njegova supruga Jelena.



''Zapravo nam je lakše u smislu razumijevanja jedno drugog, razumijemo si lakše obaveze i toliku angažiranost, ali s druge strane nam se jako teško preklapaju termini i onda je to veliki nedostatak nekog zajedničkog vremena'', rekla je Jelena Perčin.



A vremena tijekom posljednje dvije godine za razmišljanje imala je glumica Nela Kocsis, koja se, osim pred publikom, sada odlučila okušati i u ugostiteljskim vodama.



''Ta pandemija i taj potres, kako smo ostali homeless mi Gavelijanci, jednostavno čovjek se ne može osloniti na svoju prvu i bazičnu profesiju nego sam gledala koje vještine u meni postoje još, za što sam još sposobna'', priča Nela.



Ipak, najveća ljubav za sve ove ljude upravo je gluma koje se većina neće odreći ni tijekom radnog ljeta.

In Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Pogledajte kako izgleda vila na Jadranu koju je Brega kupio svojim kćerima i supruzi da imaju idealno mjesto za ljetovanje +9

Ella Dvornik u oskudnim kupaćim gaćicama istaknula svoje tetovaže: "Je l' moguće da si se ovoliko skinula?" +26