Zvijezde najčešće gledamo u glamuroznim izdanjima, dok uživaju u luksuzu i VIP tretmanu, pa često ne vidimo drugu stranu medalje - težak i naporan rad. Maja Šuput je ispričala što se krije iza njezinih zabavnih nastupa na vjenčanjima. Influencerica Sonja Kovač otkriva pozadinu blještavila savršenih fotografija na društvenim mrežama, a Snježana Schillinger vodi nas u radionicu, gdje nastaju njezini odjevni komadi te gdje i sama zasuče rukave. Drugu stranu glamura istražio je Davor Garić.

Luksuzni brendovi, putovanja, otmjeni restorani, haljine i svjetla pozornice. Iz života Maje Šuput najčešće vidimo samo onu glamuroznu stranu, no iza svega stoji naporan rad. Poput onog kad nastupa na vjenčanjima.



"Moje radno vrijeme je od sumraka do zore, mi radimo baš cijelu noć. Kad tebi netko da povjerenje da mu sviraš na svadbi koju je pripremao godinu dana i da si ti taj koji je odgovoran, jer neće bit odogovoran kuhar koji je narpravio njoke, nego je sve do glazbe. Ako je loša glazba, loša je zabava, vjeruj mi. I najgoru publiku će dobra muzika dići, ali i najbolju publiku će uništiti loša muzika. I kad ti netko da takvo povjerenje, pa ne bi si dozvolila da prevrnem očima ili da kažem da mi se ne da ili da uopće dođem s mišlju ''Kako ću ja to sad''. Meni je to abnormalno velika odogovornost. Mi sviramo ljudima koji si mogu dozvolit da angažiraju dva, tri izvođača, a oni se odluče baš za tebe jer su čuli ili su vidjeli da si ti super. Ja to baš s velikim poštovanjem gledam i to mi je sjajno", priznala je Maja.



Lana Jurčević često zasuče rukave i prione na posao, a ne samo da uživa u luksuzu i blještavilu.



"Mi smo krenuli iz male kuhinjice, fakat smo pakirali svi zajedno, lijepili naljepnice, sad je nas skoro deset u timu koji, ne u jednoj smjeni radimo, nego u dvije pa skoro nekad i prema trećoj. Puno je svega, puno se sve stvara", otkrila je Lana.



Bajkoviti život influensera mnogima je još uvijek nepoznanica. Često mislimo da se samo naslikavaju.



"Pa da, ljudi to tako uvijek vide samo krajnji rezutat. Kako je krasno na instagramu, a ja sam sam svoj menadžer, sama radim sve mailove, dogovaram sve poslove, kreativu, sve sama radim", otkrila je Sonja Kovač.



Da je svaki put dobila kunu za komentar ''ma ona ne radi ništa, samo pozira'' Snježana Schillinger, kaže, bila bi milijarderka.

"Ako ne radiš na krampu, svi znamo kako izgledaju radne akcije, vidjeli smo u knjigama, znači ako ne uzmeš kramp i ne kopaš na njivi ili na asfaltu i ne kopaš prugu prema Beogradu - ne radiš! Jedino su kramp i lopata sinonim za rad", našalila se Snježana.



U svijetu plesa divimo se ljepoti pokreta, svjetlucavim kostimima i atraktivnim koreografijama. Iza tog glamura doslovno su krv, znoj i suze, no isplati se.

"Znamo da živimo i radimo cijeli život, treniraš, ulažeš vrijeme, žrtvuješ se za puno stvari, ali znaš koji ti je cilj, onda se to napokon događa", pojasnila je plesačica Helena Janjušević

"Znači te probe su bile intenzive, bile su svaki dan po osam sati. Mi smo morale putovati u Ljubljanu, osam sati bit na probi i vraćat se nazad u Zagreb na probe za druge projekte. Previše suza, jako puno bolova, povreda i ozljeda, to je zapravo ono što se ne vidi", priznala je Valentina Walme.

Zato smo mi tu da zavirimo i ''tamo gdje se ne vidi'' jer nije uvijek sve onako kako se čini na prvu.

