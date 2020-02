Sutrašnji je dan od povijesnog političkog značaja za Hrvatsku. Dok svi još uvijek nagađaju detalje nekonvencionalne inauguracije novoizabranog predsjednika Zorana Milanovića, mi ćemo se prisjetiti posljednjih dviju svečanosti.

Orkestrirana do posljednjeg detalja, najsvečanija državna ceremonija inauguracije predsjednika države sa svakom novom predsjedničkom osobom ipak postaje jedinstvenim povijesnim trenutkom.



''Jedino što je propisano Ustavom i zakonom o grbu i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika jest to da se prisega polaže pred predsjednikom Ustavnog suda te tekst same prisege'', kaže Đana Luša.

Zato smo svjedočili inauguracijama s izrazitim osobnim pečatima.



''Inauguracija je u principu prvi moment, trenutak kada predsjednik odnosno predsjednica imaju priliku pokazati smjer kojim će vladati'', objasnila je Martina Pandžić Skoko.

Od početka 90-ih do danas mnogo se toga promijenilo, a inauguracije su poprimile dizajn kazališnih predstava. Tako se, primjerice, za vizualni identitet Markova trga pri prisezi Ive Josipovića pobrinuo Ivica Propadalo, dok je za svaki simbolični cvjetni detalj bio zadužen Saša Šekoranja. Prvi se put više pozornosti posvetilo i neverbalnom komuniciranju.



''Ako krenemo od 1992. i inauguracije Franje Tuđmana, nisu se mediji bavili time kakvo je on odijelo odabrao, je li mu to odijelo dobro stajalo. Nakon njegova dva mandata isto je bilo s inauguracijom Stipe Mesića, čak se mediji nisu previše bavili ni izgledom njegove supruge. Ista je stvar bila i na inauguraciji Ive Josipovića. Tu se jesu dotakli toga koje je on odijelo nosio, to je bilo Sicijino odijelo, on je apsolutno podržao hrvatski dizajn, kao i modni odabir njegove supruge Tatjane, koja je nosila kreaciju Dalibora Betija'', kaže Martina Pandžić Skoko.

Svaka sitnica zato je pomno osmišljena poruka.



''Inauguracija je odlična prilika da predsjednik pošalje određenu političku poruku. Tu političku poruku šaljete odabirom uzvanika, odazivom određenih stranih državnika i po tome se možda mjeri i ugled države u svijetu, a tako i vas kao političara, odnosno predsjednika'', dodaje Đana Luša.



''Naravno da je ključna poruka koju oni šalju verbalna poruka, dakle sadržaj, ali ne treba zanemariti ni to da je itekako bitno kako oni komuniciraju svojim stilom i modnim odabirom. Koliko god bježali od toga, odjeća je bitna i govori puno o čovjeku'', smatra Martina.

Najviše se od svih tim alatom komuniciranja poslužila prva hrvatska predsjednica promovirajući domaći dizajn i tijekom cijelog mandata.



''Mislim da je apsolutno pogodila s plavom haljinom i brendom moda Stolnik, to je tradicionalan dugogodišnji brend prisutan na hrvatskoj sceni i pretpostavljam da će modni odabir Zorana Milanovića i njegove supruge ići u istom smjeru'', sigurna je Martina.



''Inauguracije predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović možda je bila najsvečanija u povijesti Hrvatske ne samo po broju uzvanika i stranih gostiju nego i željama i osobnom pečatu. Po odijevanju, uvela je ponovno crvene mundire, fanfare, dala je počast zastavi'', prisjeća se Đana.

I vratila simboličnu lentu koju ipak s razlogom nije nosila.



''Protokol nalaže da se lenta nosi na desnom ramenu, ali na haljini ili na odijelu, ne na kaputu. Vremenske prilike na inauguraciji bile su ipak malo drugačije, bilo je hladno, pa ne bi bilo prikladno da predsjednica skine kaput'', objasnila je Martina.

No od svih simbola na inauguracijama, onaj najvažniji za predsjednike bila je njihova obitelj.



''Neki su se odlučili na samu inauguraciju pozvati i djecu, to je slučaj predsjednika Josipovića. Ostali su se držali uglavnom supružnika, to je isto neka poruka koju šaljete, neke bliskosti, povezanosti, podrške obitelji i mislim da je samo pozitivna'', priča Đana.

To će zasigurno biti prisutno i na sutrašnjoj svečanosti. Sve detalje sedme po redu hrvatske predsjedničke inauguracije pratite u specijalnoj emisiji Nove TV s početkom u 11 sati.

