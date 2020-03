Poznate domaće pjevačice Antonija Šola, Žanamari Perčić, Anđa Marić i Nives Celzijus mogu se pohvaliti i osvojenim titulama na izborima ljepote. Anđa je bila druga pratilja Miss Hrvatske, Žanamari Miss fotogeničnosti na izboru Miss Dalmacije, a Antonija Miss Istre i Kvarnera. Koje još domaće pjevačice nose titule Kraljice i Miss Hrvatske, zna naš Davor Garić.

Više od milijun pregleda upisala je zanosna Kristina Bralo za svoj prvi singl "Pronto". Atraktivna plavuša iz Zagreba svira i violinu, a pjeva od malih nogu.

"Ja sam s glazbom krenula već sa šest godina, krenula sam u zbor Vjeverice. Ajmo reći, ja sam odrasla na sceni i na televiziji i nekako mi je bilo i nakon studija, završila sam američki koledž menagement, i radila sam u struci, nekako mi je bilo prirodno vratit se svojoj prvoj ljubavi, glazbi", otkrila nam je Kristina.

Kristina se uz milijun pregleda može pohvaliti i izgledom od milijun dolara. Nosi titulu Miss bikini, ali i Kraljice Hrvatske 2013. Na svjetskom izboru Miss Exclusive of the World ušla je u 10 najljepših.

"Ja gledam na to kao jedno divno iskustvo jer sam imala mogućnost proputovati svijet, upoznati nove kulture, ljude i osamostalit se kao mlađa što je jako bitno u današnje vrijeme za djevojke", zaključila je.

Antonija Šola kao autorica teksta ili glazbe stoji iza brojnih hitova Toše Proeskog, Zdravka Čolića, Lepe Brene, ali i vlastitih, no malo tko zna da je 199. godine bila Miss Istre i Kvarnera.

"Znaš ono kad si mala curica, gledaš izbor za miss pa misliš sad ću ja bit princeza pa ću biti najaljepša i tako. Prijavila sam se, postala Miss Istre i Kvarnera, osvojila nagradu, lentu, cvijeće, Petar Grašo je pjevao i u njega sam se tad zaljubila", prisjetila se Antonija.

Iako joj je manekenska karijera išla uzlaznom putanjom, brzo je shvatila da to nije za nju.

"Ja sam oduvijek pisala i pjevala ali sam to skrivala, bilo mi je neugodno to priznati, jedno sam vrijeme lagala da mi tata piše pjesme, ušla u finale Miss Hrvatske i sve to skupa je stvarno bilo odlično", priznala je.

I Nives Celzijus je prije svoje pjevačke karijere nosi titulu Miss. Nju je najljepšom proglasio jedan automobilski časopis, a ljepotu i glazbu spojila je i Miss Hrvatske 2016. godine Angelica Zacchigna. Na Izboru za Miss svijeta u Washingtonu u kategoriji talent, zapjevala je i ostvarila zavidne rezultate.

"Taj trenutak je meni bio možda najdraži. Imala sam priliku da pokažem nešto što znam. Bila sam jako nervozna, ali sretna i emocionalna", izjavila je Angelica.

Prije nego je krenula u glazbene vode, titulom Miss fotogeničnosti na izboru za Miss Dalmacije 99-e okrunila se Žanamari. I danas je velika potpora ženama koje se ne libe pokazati svoj dobar izgled na izborima ljepote.

"Mene zgodne žene oduševljavaju. Ja obožavam, kad god vidim neki zbor za Miss, e ajmo upalit i gledat zgodne žene. Znači, stvarno, žene, pokažite što imate. Baš vas briga, ne dajte hejterima da vas ugase, da vas obuku. Ako se želite skinut, skinite se, ako se želit obući, obucite se", poručila je Žanamari.

Spisateljica i blogerica Anđa Marić pjevala je u grupi ''Flare'', a 1998. godine bila je druga pratilja Miss Hrvatske. Godinama se s bivšim suprugom borila za skrbništvo nad sinom, a uslijed toga je i teško oboljela. Mnogima se sviđa i njezin prepoznatljiv stav ''što na umu, to na drumu''.

"Nije potrebno pokazivati svoje intimne dijelove i pjevati jer onda vam se dosta pažnja odvlači", smatra Anđa.

A ove umjetnice očito imaju mnogo toga za reći, ali i pokazati, s obzirom na to da su sve talentirane okrunjene ljepotice.

