Iza Vanesse Mioč je već nekoliko singlova, a odnedavno i pobjeda na jednom od najvećih festivala kršćanske glazbe. Što ta pobjeda znači za glazbenu scenu suvremene duhovne glazbe, otkrili su Vanesa i njezin mentor Alan Hržica za In magazin.

Popularnost suvremene duhovne glazbe iz godine u godinu raste. A sve veći je broj i mladih pjevača koji svoj glazbeni put grade upravo na toj sceni. Pjesmom okupljaju ljude u zajedništvu, radosti, slavljenju i molitvi.

''To je jedan možemo reći pozitivan trend, koji se događa, da je sve više ljudi na tim koncertima duhovne glazbe, mi smo evo i ovo ljeto imali turneju, gdje god smo došli bilo je puno ljudi, sve više mladih ljudi, sve više mladih duhvnih bendova'', kaže Alan Hržica.

Vanesa Mioč jedna je do njih. Ova mlada pjevačica svoj glazbeni put započela je upravo kao prateći vokal Alana Hržice, a potom ga nastavila kao samostalni izvođač:

''To je moderna glazba, to je lijepa glazba, lijepu ju je za čuti, i to mi je bilo baš predivno i kroz to što sam počela i s Alanom putovati po Hrvatskoj, pa tako i van Hrvatske, po koncertima sam stvarno razvila ljubav prema toj vrsti glazbe koja je na kraju krajeva i moj način kako ja komuniciram tako da sam sretna što to mogu podijeliti s drugima.

Iako je tek na početku, ova mlada vokalistica već osvaja mnoge festivale. Najveće priznanje dosad, ne samo za nju već i hrvatsku duhovnu glazbu, stiglo je nedavno. S pjesmom ''Vjerujem'' Vannesa je osvojila prvom mjesto u u Poljskoj na Međunarodnom festivalu kršćanske glazbe u Jasnoj Gori:

''To je međunarodni festival kršćanske glazbe, među njima su bili i organizatori Eurosonga, što znači da su to htjeli napraviti slično kao na euroviziji i tako je to stavrno po kavliteti i bilo. Samo što je bila kršćanska glazba'', priča Vanessa.

A osim što ovo poljsko marijansko svetište Jasna Gora, svake godine privlači sve više hodočasnika, privlači i sve više gledatelja. Ova pobjeda zato mnogo znači za domaću duhovnu glazbu:

''Otvorila su se vrata Hrvatskoj, na tom festivalu i na mnogim drugim i bila je jaka konkurencija, Iz Kolumbije iz Amerike, sjajnih pjevačica, tako da je Vanessa otvorila vrata i već da sljedeće godine dođe netko od naših predstavnika, kako na taj tako i već je bila prisutna i u Mađarskoj na jednom velikom festiavlu tako da naši duhovni glazbenici moći će dolaziti na takve festivale'', priča Alen.

''Kroz razgovor s drugim izvođačima iz raznih zemalja, zaključila sam da smo mi iako mala zemlja imamo jako kvalitetnu tu duhovnu glazbu koja sve više postaje popularna pogotovo kod mladih, i što je osobno meni najvažnije, to je publika koja mene jako interesira, moram priznati da sam baš ponosna na Hrvatsku koja je tako mala a tako snažna u tom području'', priča Vanessa,

A postat će i sve snažnija. Alan priprema svoj treći album, a mentorira i Vannesu na putu prema njezinu prvom samostalnom albumu:

Nakon tri singla i nekoliko obrada već poznatih pjesama, Vanessa uspješno korača prema novim uglazbljenim molitvama kojima učvršćuje i vlastitu vjeru:

''Usudila bih se reći, evo osobno, imam jako respekt prema pisanju te glazbe. Svatko na svoj način doživljava tu ljubav kao što netko doživljava ljubav prema nekoj ženi, ili nekom muškarcu, a onda o tome piše pjesmu'', smatra Vanessa.

Uz novi, suvremeni zvuk koji dobiva posljednjih godina, ova glazba sada više nije rezervirana samo za prostorije crkve, već ravnopravno stoji uz svjetovnu glazbu.

