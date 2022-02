Pjevačica Bernarda Brunović dokazuje da hendikep ne treba biti prepreka pri ostvarenju snova. Hrvatska Adele, kako je nazivaju, unatoč sljepoći, živi život punim plućima. Uoči nastupa na Dori za IN Magazin je otkrila kako osvaja snježne padine.

Pjevačicu Bernardu Brunović nazivaju hrvaskom Adele, ali vokal ove, po mnogočemu, iznimne mlade dame uspoređuju s još nizom diva poput Arethe (Arita) Franklin i Whitney Houston.

"Ako sam stvarno tako dobra kako drugi kažu ima smisla i dalje raditi na glasovnim mogućnostima pisanju pjesama i to sve ali na kraju krajeva Whitney Houston je Whitney Houston, Aretha Franklin je Aretha Franklin, ja isto moram postati svoj original", kaže Bernarda.

Jednom je u intervjuu rekla kako ljudi misle da dobiva dodatne poene na činjenici da je slijepa, a sada je to i pojasnila.

"Ja mogu jako dobro razumjeti ljude koji ovako razmišljaju, mislim ok, svatko ima pravo na svoje mišljenje ja samo mogu barem načinom nastupanja i življenja i ponašanja svima skupa pokazati -hej ja u životu nisam nikada dobila nekakve posebne povlastice niti ih očekujem za sve se mogu boriti sama i na kraju krajeva moram", govori pjevačica.

Sljepoća za ovu Hrvaticu sa švicarskom adresom nikad nije bila prepreka, pa ni kada je u pitanju osvajanje alpskih padina.

"Obožavam skijanje i plivanje i trčanje, a skijanje mi je baš! Ja i tata idemo sad kad je sezona onda jednom na tjedan, dvaput, triput, kad god možemo", govori Bernarda koju niz padinu vodi očev glas.

"Imamo te aparature sa slušalicama mikrofon i onda smo kao na mikrofon spojeni i on meni govori kamo da idem. Onda on ide iza mene da on može bolje vidjeti", objašnjava.

Bernardu ćemo ove godine po treći put vidjeti na Dori s pjesmom "Here for love".

"Pjesma ima jaku poruku koja je potrebna svijetu i u današnje vrijeme i u svako vrijeme jer tu smo za ljubav, a ljubav je puno više nego neki lijepi osjećaj, neka slatka sentimentalnost, lijepe riječi i toga ima, ali ljubav je nešto cjelovito neki način življenja", smatra pjevačica.

Osim što nije stranac na pozornici u Opatiji, nije ni na onima širom Europe.

"Za Švicarsku sam nastupala 2010. s jednom pjesmom Confidence koju sam napisala 2007. i kompoziciju i tekst i sve, i na kraju završim na Eurosongu u Švicarskoj, ta njihova kao Dora, i nisam se uopće nadala drugom mjestu, i završila sam na drugom mjestu", prisjetila se.

Njezina pjesma odnijela je pobjedu i na Malti.

"Jedna pjevačica koja ima brutalan vokal, ona je razvalila tu pjesmu i onda mi je bila i čast pjesmu joj dati i kao songwriter. Trebala sam Malti biti i gošća kao guest vocalist, ali došla pandemija i nismo uspjeli", govori Bernarda.

Na Dori dosad nije imala sreće, ali priznaje da se, kao i svake godine dosad, nada pobijedi.

Nastup na Dori bit će joj prava avantura jer prvi put radi s koreografom. No to je tek jedna sitna prepreka koju će, uopće ne sumnjamo, i ovog puta uspješno svladati.

