Hrvatica s adresom u New Yorku Tanya Golešić predsjednica je Uprave modnog carstva Jimmy Choo. Ovaj je luksuzni brend najpoznatiji po štiklama koje obožavaju zvijezde poput Beyonce, Jennifer Lopez, Lady Gage. U razgovoru za IN magazin Tanya nam je otkrila koja je prva dama iz kraljevske obitelji obula cipele Jimmy Choo, koliko ih ona ima u ormaru te zašto je ponosna na svoje podrijetlo.

Na nedavno održanom Adria Luxury Summitu u Zagrebu kao specijalna gošća iz New Yorka stigla je Tanya Golešić, predsjednica Uprave modnog carstva Jimmy Choo.

Ova ponosna Hrvatica jedna je od najutjecajnijih ljudi u luksuznoj modnoj industriji, no svaki slobodan trenutak provodi u Lijepoj Našoj, iz koje se odselila još kao dijete.

Njezini su se roditelji odselili iz Jugoslavije u Kanadu u potrazi za boljim životom.

''Sestra i ja rođene smo u Kanadi. Ostatak obitelji još je u Zagrebu. Kad imam priliku, uvijek spomenem da mi je obitelj iz Hrvatske ili se uključim u razgovor o nogometu i spomenem Modrića. Toliko je sjajnih stvari o Hrvatskoj. Jako se ponosim time što potječem iz Hrvatske. Govorim i razumijem hrvatski, ali mislim da ga govorim kao petogodišnjakinja. Kada ljudi čuju kako govorim, zbog pogrešne gramatike kažu mi da sam slatka. Zvučim kao djevojčica'', ispričala nam je.

Tanya je odmalena u modi. Majka joj je bila vlasnica butika, a ona je s njom kupovala.

''Da, volim modu. Majka mi je oduvijke bila uzor. I stilska ikona. Mislim da je u Hrvatskoj urođeno da su žene lijepe. Sve se lijepo odijevaju, kao i muškarci. To je dio kulture, time se ponosimo. I moja je majka bila takva. Nikada ne bi otišla u trgovinu bez šminke. Bila je zaista prekrasna i naučila me o modi'', ispričala nam je.

Tanya je s poslom započela u Ralph Laurenu.

''Da, legendaran brend, legendaran čovjek. Imala sam razne sjajne prilike. Radila sam za Marc Jacobs, a sad radim za Jimmy Choo. To su zaista fantastični brendovi'', zaključila je.

Cipele se ručno rade u Italiji, i to staromodnim procesom.

''U većini slučajeva luksuzni brendovi ručno izrađuju svoje proizvode. U to je uloženo puno vještine i umjetnosti. Jimmy Choo postoji već 23 godine. Među prvima je dizajnirao cipele za princezu Dianu. Mi zaista vladamo crvenim tepihom. Naše cipele nose zvijezde poput Jennifer Lopez, Beyonce ili Lizzo, koja je nedavno nosila naše tenisice'', priča nam.

A koliko cipela ima Tanya?

''Koliko? Da ne živim u New Yorku, mislim da bih ih imala više jer ih ne bih morala stalno darovati. Rekla bih da imam otprilike otprilike 250 pari cipela. Kao što sam rekla, trudim se darovati ih u dobrotvorne svrhe. U New Yorku postoji mnoga organizacija za samohrane majke ili ljude koji trebaju obuću za razgovor za posao. Zato ih mnogo darujem'', otkrila je.

Modnom industrijom dominiraju muškarci, no Tanya je kao žena uspjela.

''Većina žena mora se više truditi, mislim da moramo više raditi da nas primijete te dokazati da smo zaslužile svoje mjesto. Stvari su se promijenile u posljednjih deset godina, hvala Bogu'', zaključila je.

U Hrvatskoj se tek 22 posto žena nalazi na rukovodećim pozicijama. Na tu brojku upozorila je Hrvatska udruga poslodavaca u inicijativi 30 posto kojom zagovaraju veću zastupljenost žena na upravljačkim pozicijama. Ove je godine inicijativi pristupila i Nova TV, koja u redovima svojeg menadžmenta ima 60 posto žena. Na svečanosti potpisivanja novih članica sudjelovala je i Tanya Golešić.

Ovako izgleda njezin radni dan.

''Budim se u 5:30. Katkada vježbam, a imam i kćer Milu, pa to zna biti teško. Obično se i ona budi kad i ja, složim joj doručak, prošećemo psa i otpratim je u školu. Zatim idem u ured oko 9 sati. Ondje sam otprilike do 18 sati, ovisno o danu, ili ako je tjedan mode, ostajem do 22 sata, no trudim se što brže doći kući. Uz to, zaista se trudim uživati u vikendu'', rekla nam je za kraj.

