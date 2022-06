Od razvoda, života na rubu siromaštva i depresije, do suradnje sa Oprom i vlastite emisije, život Kristine Kuzmič doista je obojan svim bojama, od crne do ružičaste. Upravo o tim prijelomnim trenucima govori u svojoj knjizi 'Drži se' koju je predstavila i ovdašnjoj publici. Poznata Hrvatica s američkom adresom Aleksandri Keresman otkrila je i detalje najtežih trenutaka borbe sa sinovom depresijom, te razlog zbog kojeg danas o njemu govori sa suzama radosnicama.

U svijetu u kojem sve uljepšavamo filterima, od lica do naših života, Kristina Kuzmič dobrodošlo je osvježenje. Njena poput oštrice izravna iskrenost začinjena britkim humorom razlog je zbog kojeg videi ove Hrvatice s američkom adresom imaju milijune pregleda. O roditeljstvu, razvodu, depresiji i zamkama svakodnevnog života, bez cenzure, govori i u svojoj knjizi ''Drži se'', koja je stigla i na naše police.

''Presretna sam, nisam očekivala kad sam pisala knjigu na engleskom da će se prevest tu i uvijek volim doći doma u Hrvatsku.

Meni je cilj uvijek biti za druge ono što je meni trebalo kad sam bila na dnu i tako se nadam da će ljudi koji čitaju priče osjećati se manje usamljeni'', govori Kristina.

Stranice knjige ispisane su kako najboljim trenucima, poput suradnje s Oprah, tako i onim najmračnijima, čime razbija brojne mitove savršenog života i pritiske društva, posebno kada se radi o roditeljstvu.

''Kad netko želi imati hjecu uvijek dobije savjet kako pomoći da beba spava, kakve pelene da kupi, kako s tinejdžerima ali nitko ti ne kaže kako će to biti emocionalno iscrpljujuće jer mi toliko svoju djecu volimo i želimo sve najbolje i nismo savršeni i radit ćemo pogreške i nećemo bit savršeni roditelji i to je ok'', govori Kristina.

Iako je roditeljstvo samo po sebi najteži posao na svijetu, pravi izazov tek je pred vama kada poput Kristine shvatite da je zdravlje vašeg djeteta u opasnosti.

''Ja sam isprva mislila ma to su tinejdžerski hormoni i nisam skužila u kakvoj je on dubokoj depresiji dok nisam primjetila da ne nalazi sreću u ničemu. Tinejdžeri koji imaju samo tinejdžerske hormone još uvijek hoće s prijateljima biti, hoće svoj sport, on nije našao sreću u ničemu samo je htio biti sam u sobi i onda sam skužila ovo nisu samo hormoni'', priča.

Droga, krađe, bježanje od kuće, sve je bilo mačji kašalj naspram trenutka u kojem je kao majka morala poduzeti rigorozne mjere i gledati uhićenje svog najstarijeg sina.

''Svaki roditelj a nadam se nema nas puno, koji je to ikad trebao napraviti to je tako teško i zvala sam policiju jer je morao ići u bolnicu a ja ga nisam mogla ni u auto stavit jer sam se bojala da će sebe povrijediti ili tko zna što napraviti'', priča.

Kao osoba koja je i sama prošla kroz depresiju, znala je da ih čeka borba.

''Ja sam se morala fokusirat na ono što on treba, ne što on želi, nego što treba i onda tražiti pomoć, mi smo bili kod devet doktora, imao je tri terapeuta dok nismo našli doktora koji je bio dobar za njega, support groups, nije to nešto što se onako da popraviti. Što je najteže je da će svi oko nas imati svoje mišljenje, možda slušamo možda nešto naučimo ali mi znamo što je najvažnije za naše dijete'', govori Kristina.

Danas je Luka 19-godišnjak koji jedva čeka s djevojkom se pridružiti majci u Hrvatskoj, a samo pitanje o njihovu odnosu Kristini je izmamilo suze.

''Nisam prije par godina mogla zamisliti kako će biti topao prema meni i zahvalan on je par puta rekao ti si meni spasila život, ja ne vjerujem to, on je morao, njegova snaga, upornost, to ga je spasilo, doktori i sve to ali on je toliko zahvalan, a prije par godina me mrzio, sve što sam probala je gledao kao kaznu govorio mi je skoro svakodnevno da me mrzi i sad čuti volim te i toliko sam zahvalan i na boljem sam mjestu zbog tebe mama to je moja želja svakom roditelju koji kroz tako nešto ide s djetetom'', priča Kristina.

No, rad na mentalnom zdravlju je maraton ne sprint, a u nadi da će pomoći i drugim roditeljima Kristina već polako pretače svoje i Lukino iskustvo u novu knjigu, jer o ovoj temi se još uvijek ne govori dovoljno.

''Mali mi je osam godina star, nekad s malom djecom uopće ne razmišljate o mentalnom zdravlju ali već primjetim kad on sebe previše kritizira, odmah reagiram eh sad ćemo o tome razgovarat. Ne želim ništa ignorirat više. Ohrabrujem svoju djecu da budu autentični, da ne budu ono što im svijet kaže da trebaju biti, da ne osjete pritisak svijeta ili drugih, čak i mene nego da stvarno budu autentični i važno mi je da budu dobri prema sebi jer život je težak i uvijek kažem okrutni dani su manje okrutni kad nismo okrutni prema sebi'', kaže Kristina Kutmič.

Na kraju dana, ono zbog čega njena energija toliko rezonira kod drugih jest činjenica da čak ni najteži udarci ne utječu na njezin humor.

''U knjizi pišem - ići kroz život bez humora je kao da jedete juhu vilicom, ono malo ćeš nešto dobit ali ono najbolje će ti iscuriti, treba mi humor i čak kroz ovih zadnjih par godina nekako sam našla funny u svemu tome.', zaključila je Kristina.

