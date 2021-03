U utrci za prestižnu nagradu Grammy ove se godine našla i Thana Alexa, glazbenica hrvatskih korijena. Ta umjetnica rođena je i živi u New Yorku, no jedan je dio života provela u Hrvatskoj. U Lijepu Našu dolazi jednom godišnje, a kako je priznala ekipi IN magazina, ovdje joj nedostaje sve. Kako se počela baviti glazbom, ali i kako je Oliver Dragojević zaslužan za njezinu ljubav sa suprugom Antoniom Sanchezom, ispričala je našoj Dijani Kardum.

Grammyji su za glazbenike jedna od najuzbudljivijih noći u godini. Na dugačkom popisu nominiranih kojima bi te večeri mogla pripasti nagrada je i Thana Alexa, američka glazbenica hrvatskih korijena. Njezin album Ona nominiran je u kategoriji najboljeg vokalnog jazz-albuma. Tu vijest javila joj je prijateljica.



''Onda sam zvala mamu u Dubrovniku, pa oca u Zagreb, onda baku na Floridi, svi smo plakali, smijali se i vrištali od sreće. A moj suprug Antonio bio je usred live streama na Instagramu. Kad sam mu upala u sobu i počela vrištati što se dogodilo, nije mu bilo jasno, ali onda je shvatio i grlili smo se i ljubili'', priča.



Njezin suprug Antonio Sanchez inače je peterostruki dobitnik Grammyja, skladatelj glazbe za Oscarom nagrađeni film Birdman, bubnjar i skladatelj. On joj je bio i jedan od suradnika na albumu koji slavi žensku slobodu i snagu.



''Antonio je stvarno poseban čovjek jer me podržava ne samo kao glazbenicu već i kao ženu. Moj album Ona dolazi iz dubine moje ženstvenosti i to ga ne plaši'', kaže.



Njihova ljubav traje već 11 godina, a upoznala ga je zahvaljujući Oliveru Dragojeviću. Antonio je bio pozvan da svira bubnjeve na njegovu koncertu u Carnegie Hallu na koji je Thana došla s majkom i rođacima.



''Kad sam došla kući, odmah sam upisala njegovo ime u Google i pojavio se njegov MySpace, tako da sam mu poslala poruku preko Myspacea i sad se uvijek šalimo da smo se upoznali the old fashion way prije Facebooka. Jedan poseban detalj je da od tog trenutka zovemo Olivera, koji je naravno kasnije postao i naš prijatelj - naš kum. Pošto smo se upoznali radi njega i zahvaljujući njemu. Puno nam fali i često pričamo o njemu, slušamo njegove pjesme i mislimo na njega'', priča.



Thana je inače rođena u Americi, no krajem osnovne škole njezina se obitelj preselila u Hrvatsku. Svoj prvi nastup imala je s 13 godina u Dubrovniku.



''Kad smo se kao obitelj preselili u Hrvatsku, ja sam u početku doživjela ogroman kulturni šok, nisam znala hrvatski i nisam imala prijatelja i način na koji sa otkrila da se mogu najbolje umjetnički izraziti bio je pjevanjem jazza i bluesa'', kaže.

Svirati je počela sa samo tri godine, na jednom dječjem rođendanu samo je nestala. Mama ju je pronašla kako pokušava odsvirati dječje pjesme na klavijaturi.



''Mama je mislila da je to neki veliki znak pa je odmah kontaktirala s konzervatorijem'', kaže.



''Ja sam bila tako nervozna da sam u početku odbila svirati i dekanica je odmah rekla mojoj majci da je to jedan razloga zbog kojeg u školu nikad ne upisuju djecu mlađu od šest godina pa nam je zahvalila i ustala i kao gotovo je. Valjda sam tad shvatila da je sastanak bio gotov i odjednom sam počela svirati'', kaže.



S Hrvatskom je zaista povezana. Ovamo dođe barem jednom godišnje.



''Hrvatska za mene stvarno znači obitelj i nedostaje mi Hrvatska najviše zbog toga. Što sam starija, više shvaćam koliko su te svakodnevne aktivnosti i bliskost važni za obiteljske odnose, moja mama živi u Dubrovniku i tata živi sa suprugom u Zagrebu i ako se vidimo barem jedanput godišnje, to stvarno nije dosta. Nedostaje mi naša obala, domaća hrana, kultura, naša visoka kvaliteta života'', kaže.



Kao i svi, veseli se povratku na staro normalno, a tada se nada ostvariti jednu želju.



''Najveća mi je želja otići na turneju sa svojim bendom širom svijeta kako bih promovirala svoj album Ona. To bih voljela napraviti i, naravno, doći u Hrvatsku'', zaključila je.

