Kristina Kuzmić surađivala je s Oprom Winfrey, a danas je na društvenim mrežama prati tri milijuna ljudi. Zahvaljujući smiješnim i iskrenim videouratcima o izazovima svakodnevnog života, ova Hrvatica uskoro izdaje i knjigu, a trenutačno je diljem Amerike na turneji s vlastitim showom.

Kristina Kuzmić otkrila nam je što ju je motiviralo da počne pomagati ljudima, ali i s kojom će slavnom holivudskom glumicom uskoro surađivati.

"To je počeo kao hobi i nikad nisam očekivala karijeru... Ja nisam lifecoach, ja sam cheerleader", odmah na početku otkriva Kristina.

"Nisu to predavanja, to je više show, dosta je komedije. Uvijek dijelim svoju priču i nadam se da tko god dođe da će kući otići tako da se osjeća bolje o sebi, o životu, malo pozitivnije. Najčešće mi ljudi kažu hvala i onda sam ja odmah u suzama. To mi puno znači."

"Živim američki san. Ne mogu zamisliti imati bolji posao, bolju podršku prijatelja i obitelji. I opet kad mislim na svoj život prije 13 godina, ne mogu vjerovati. Važno mi je da drugi ljudi čuju koji sada pate, kojima je sada loše. Život nas iznenadi nekada na najgore, ali može nas iznenaditi u na najbolje i nikad ne znaš što te čeka, samo naprijed, naprijed, naprijed", poručuje.



Govoreći iz vlastitog iskustva, i Kristina doživjela poraze i padove, poput razvoda, depresije i neimaštine, no zahvaljujući poslovnoj prilici s Oprom, njezin se život promijenio iz temelja. Znajući da dobro kuha, na nagovor prijatelja poslala je slavnoj producentici video u kojem je objasnila zašto bi upravo ona bila odlična televizijska prezenterica i pobijedila.



"Bila sam presretna, u šoku, nisam mogla vjerovati, jer par godina prije sam se rastala, nisam imala novaca dijelila sam sobu s malom djecom, spavala na podu, nisam imala niti krevet. Život je bio užas i mrzila sam se. Ali kadd sam dobila show, oni su mi dali savršenu kuhinju, izgledala sam savršeno i to mi je smetalo, jer mislim na onu majku ili osobu koja je sada gdje sam ja bila, koja se mrzi, misli da je život grozan, ne vjeruje u sebe, misli da djeca zaslužuju bolje i misli ja nikad neću imat takav život. Između mojih videa i Oprah ja nekoliko godina nisam ništa radila, imala sam razne sastnake za TV emisiju ili program i svi su htjeli da sam savršena i to me smetalo, zato je moja poruka sada ne moraš biti savršen."



Kristina u Americi živi više od 25 godina. U Lijepu Našu dolazi tijekom ljeta, a u Zagrebu joj žive roditelji i sestra. Kristina je danas u drugom sretnom braku i ima troje djece.

"Da nisam u ovom braku ne znam jel bi ovo radila. On mi je takva podrška, uvijek je imao vjeru u mene i kada nije imao razloga. On toliko vjeruje u mene i to je divno imati", otkriva o suprugu.

Mristina je u Los Angelesu upoznala i brojne holivudske zvijezde.

"Sad trenutno s Evom Longorijom pokušavamo neki show raditi, vidjet ćemo hoće li to uspjeti."

"To je sve super, ali meni je najljepše biti doma s djecom, imam tako divne prijatelje tamo i to mi je najvažnije u životu - ljudi", zaključila je.



