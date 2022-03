Hollywood je u nedjelju uvečer na dodjeli nagrada udruženja filmskih glumaca javno podržao Ukrajinu. Velika glumačka imena poput Michaela Douglasa crvenim su tepihom prošetala s ukrajinskom zastavom, a dobitnici su na pozornici izražavali solidarnost. Tko sve od poznatih holivudskih zvijezda ime ukrajinske korijene te koji je Oskarovac još prije 8 godina javno podržao hrabru Ukrajinu, doznajte u prilogu In magazina.

Svakoga dana sve je više poznatih holivudskih zvijezda koji javno istupaju kritizirajući rusku invaziju na Ukrajinu, pozivajući na solidarnost i humanitarnu pomoć. Najhrabriji od njih je svakako glumac i aktivist Sean Penn koji se već neko vrijeme nalazi upravo ondje, gdje snima dokumentarni film o ruskoj agresiji.



Penn je poznat po tome što aktivno sudjeluje u u zonama sukoba i katastrofe. Oskarovac je pomagao Haitiju koji je bio razoren potresom, nakon uragana Katrina također je odmah otputovao u New Orleans, kako bi pomogao u potrazi i spašavanju. Glumčeva neprofitna organizacija Community Organized Relief Effort osnovana je kao odgovor na potres na Haitiju, a pomagala je i tijekom korona-krize u Americi.



I Oskarovac Javier Bardem pridružio se protestu protiv ruske invazije na Ukrajinu tako što je prosvjedovao ispred ruske ambasade u Madridu.



Glumac i pjevač Jared Leto među prvima je poslao riječi potpore svojim prijateljima i njihovim obiteljima u Ukrajini. Naime, Leto je još prije 8 godina, kada je primio nagradu Oskar za najboljeg glumca, javno podržao Ukrajinu u svojem govoru. Taj dio snimke nikada nije emitiran u Rusiji.



Iste te godine Leto je sa svojim bendom 30 seconds to Mars nastupao u Kijevu, kako bi odao počast onima koji su poginuli u ukrajinskoj revoluciji te godine.



Prije tri godine ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelensky družio se i s Tomom Cruiseom, koji je došao u Kijev kako bi razgovarao o lokacijama za jedan od njegovih filmskih projekata. Zelensky je prije političke karijere bio poznat komičar.

Ukrajina je postala atraktivna destinacija i lokacija za filmsku produkciju. Prije dvije godine u Kijevu se snimao film “Posljednji plaćenik” s Jean-Claudeom Van Dammom u glavnoj ulozi.



U Ukrajini je snimana i nagrađivana serija Chernobyl, a prošle je godine i naš redatelj Dalibor Matanić svoju seriju također snimao ondje. U pauzama između snimanja glumac Goran Bogdan uživao je u druženju s tamošnjim stanovnicima.



Prije pet godina Ukrajinu je posjetila glumica Mila Kunis sa suprugom Ashtonom Kutcherom. Glumica je prvih sedam godina života provela upravo ondje. Rođena je na zapadu Ukrajine, a ovo je bio njezin prvi posjet domovini otkad ju je napustila kao dijete.



Jedan od najpoznatijih redatelja Steven Spielberg također ima ukrajinske korijene, njegovi preci emigrirali su u Ameriku. S ukrajinskom se kulturom upoznao još dok je odrastao, prvi ju je put posjetio prije 16 godina i kako kaže, odmah se osjećao kao kod kuće. Glumac David Duchovny cijelog je života mislio da ima ruske korijene, no prije desetak godina doznao je kako mu je djed Ukrajinac koji je emigrirao u Ameriku 20-ih godina prošlog stoljeća. Slično se dogodilo i oskarovcu Dustinu Hoffmanu koji, kad je saznao da su mu preci bili Ukrajinci, zaplakao. Baka i djed emigrirali su iz Ukrajine kako bi izbjegli progon sovjetskih vlasti.



Jedan od najpoznatijih svjetskih glazbenika Lenny Kravitz, dijelom je Ukrajinac. Njegov djed s očeve strane bio je ukrajinski državljanin, koji je živio u Kijevu i emigrirao u Ameriku. Kravitz je prije 14 godina nastupao u Kijevu i ondje pokušao saznati više o domovini svojih predaka.



Legendarni pjevač i dobitnik Nobelove nagrade za književnost Bob Dylan također ima ukrajinske korijene. Roditelji njegova oca emigrirali su u Ameriku iz Odese te su poput predaka Dustina Hoffmana bježali od antisemitskog pokreta. Prije 60 godina Bob Dylan napisao je pjesmu “With God on Our Side” u kojoj iskreno progovara o neupitnom moralu ratova koje su vodili i zločina koji su počinjeni.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

