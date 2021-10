Iako je ljetna sezona gotova, nikada nije kasno krenuti s pripremama za iduću. Kako bolje iskoristiti visoke temperature, nego ploveći na moru... Snježana i Franz Schillinger u Sukošan su doveli dašak morskog glamura. U koji odjevni predmet je uskočila Nina Badrić nakon skoro 20 godina, jesu li krenule prve bračne razmirice između Snježane i Franza te hoće li glazbenik Goran Belošević i Ecija Ivušić uskoro napraviti korak više u svojoj vezi, pogledajte u prilogu In magazina.

Jahte, šampanjac, vrhunska hrana, luksuzan način življenja - tako bi se na prvi pogled mogao opisati život Snježane i njezina supruga. Odnedavno su u Hrvatsku doveli tvrtku koja će upravo ovakvom načinu života uvelike pomagati, gradnja jahti od čijih nam se cijena samo može zavrtjeti u glavi. No, Snježana kaže, vazno je da se plovi i uživa u moru, a tako je ona i ovo ljeto provela.



"Meni nije važno kakav je brod - može i čamac. Bila sam i u Karlobagu ali to nije nitko primjetija. Meni je najsmješnije, mislim da si baš ti radio prilog, kad mi je frendica komentirala joooj ja te gledam na televiziji ti stalno šampanjac, jahte... ali dobro se sjećam da tad nije bilo šampanjca, ali to nekako ide zajedno očito'', šali se Snježana Schillinger.



Snježana je nedavno uplovila u bračnu luku i kaže, osjeća se sretnije nego ikada.



"Sad se osjećam jako, jako dobro i baš sam pitala Franza drugi dan, obično vi muškarci drugačije razmišljate i on mi kaže - osjećam se posebno. Pripadaš nekome i taj neko se potpisao pred svim tvojim prijateljima, pred zakonom, dvije države da pripada tebi tako da nije mala stvar", kaže Snježana.



Gdje je ljubav, tu su i sitne razmirice, poduzetnica nam otkriva da su upravo prve bračne svađe najslađe.



"Bračna svađica se dogodi svako malo jer je to nekako prirodno ali on je jako smiren i jako kuži žensku logiku tako da nema pretjeranih svađa. ", priznaje.



Svađa, barem zasad, nema u životu Nine Badrić, pjevačica je na event stigla u nikad ljepšem izdanju i pokazala svoju zavidnu liniju.



"Danas mi je dečko koji svira sa mnom, Filip Đud kad sam izašla spremna za nastup rekao šta ti je šta je ta minica, koliko ti je ovo kratka suknja, nikad te nisam vidio. Ali eto dok još mogu obući kako ja kažem po zagrebački - minjolu dotle ću je nositi. Nije baš 20 godina ali ja se ne sjećam kad sam zadnji put mini suknju obukla", priznala je Nina.



A potporu Snježani i Franzu su došli dati i glazbenik Goran Belošević i njegova djevojka Ecija Ivušić koji ne skrivaju svoju zaljubljenost. I kako sada stvari stoje, uskoro bismo mogli vidjeti prsten na Ecijinoj ruci.



"Goran: Reći ću ti samo - sve je moguće. Hvala uprava'', šali se Goran.

''A šta da ti ja kažem, ja ga to pitam svaki dan'', priznaje Ecija. Par je u vezi šest mjeseci.



Dobra pjesma, ljubav i neizostavni posao, ovdje su bili začini koji su od ove večeri napravili pravo malo ramek-djelo.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.