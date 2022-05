Haris Džinović će 3. lipnja održati veliki koncert na zagrebačkoj Šalati. Uoči nastupa ekipa In Magazina posjetila ga je na odmoru u Istri. Juliji Bačić Barać otkrio je koje su njegove pjesme najpopularnije u Hrvatskoj, zašto ni sa 70 godina nije smanjio izlaske do dugo u noć te zašto mobitel smatra najvećim neprijateljem odgoja djece. Kralj meraka otvoreno je progovorio i o gubitku oca u ranoj mladosti.

Haris Džinović otvoreno o braku, odgoju djece i izlascima nakon 70. godine: "Svoje najbolje dane proveo sam noću!"

"Mene ima 101 posto u mojim pjesmama. Prvo što sam veliki profesionalac i perfekcionist, a drugo što jako uživam, to je meni merak. Ja sam uvijek zahvalan i Bogu i prirodi, radim ono što volim i još me ljudi plaćaju za to", zaključio je Haris.

I tako već više od 40 godina, koliko traje karijera Harisa Džinovića, a on i danas s jednakim žarom izlazi pred publiku.

"Posao koji voliš i posao inače kojim se baviš treba voljeti, a ne da ga radiš na silu. U umjetnosti kako da ti bude dosadno, kako da bude čovjek umoran", pita se Haris.

Jedva čeka i koncert u Zagrebu na Šalati 3. lipnja. Upravo je publika u Hrvatskoj njegovu pjesmu "Pariške kapije" najviše zavoljela.

"Sad je takav hit u zadnjih pet godina, pjesmi ima sigurno desetak godina, tako da ju moram pjevati po dva ili tri puta u noći", otkrio je.

Noćnog života, ni nakon što je navršio 70, se ne odriče.

"Svoje najbolje dane proveo sam noću, noć je magija, noć je nešto što je sasvim drugačije od dana, a da ne kažem od jutra. Ja sam noćobdija, takav mi život prija, takav me život postavio i jako mi je lijepo tako", priznaje Haris.

Zahvaljujući redovitoj kontroli zdravlja, za budućnost ima jasan plan.

"Ja neću umrijeti nikad. Ne pada mi na pamet da umrem, da odmah kažem što se toga tiče. Odvedeš auto kod automehaničara i pregledaš auto i što ja znam, a ne odvedeš sebe kod liječnika na neki generalni pregled, izvinite, ali to je glupost", smatra Haris.

Zdravlje čuva i raznolikom prehranom. Voli ribu, ali ne onako kako je pripremaju Dalmatinci.

"Dalmatinci nisu baš poletni, ovako malo su lijeni i obzirom da se riba na gradelma okreće samo jednom i to im ide u prilog. Nisu oni za neka velika spremanja", zaključio je.

Kad je glas, njegov glavni alat za rad u pitanju, tu je nemaran.

"Iskreno ja sam prema svom glasu jako neodgovoran i bezobrazan, ne čuvam ga, ali evo čuva me Bog nekako pa taj glas je danas čak bolji, zreliji nego što je bio", primijetio je Haris.

U svemu što radi najveća potpora mu je 29 godina mlađa supruga Melina.

"Bez obzira na ljubav, na sve obveze koje brak nosi sa sobom, ali tu mora biti prijateljstvo, moraju jedno drugo pogurati u svakom trenutku, biti podrška, biti iza leđa", smatra on.

Odgajati dvoje djece tinejdžera popriličan mu je izazov, i to najviše zbog mobitela.

"Telefoni su zaokupili su djecu ovoga svijeta pa i moju i praktično oni ih odgajaju. Oni bleje u te tablete, u te telefone i oni praktično ne slušaju što se događa u kući, ne kupe ono što bi trebali da ponesu iz kuće. Ja često kad dođem kući nađem njih troje, četvero svaki u svom ćošku sjedi i gleda u telefon. Ja se samo okrenem i izađem iz kuće", otkrio je glazbenik.

Haris je oca izgubio s 22 godine. I danas mu je o tom gubitku teško govoriti.

"Em što je težak udarac, em što sam ja izgubio čovjeka koji je bio moj suport koji je bio čovjek, koji me usmjeravao, koji je davao savjete. Čovjek koji je donosio odluke pametnije nego ja, čak i umjesto mene, ako izgubite Kineski zid iza sebe, to je malo poteško", izjavio je Haris.

Mnogi će reći da je težak karakter, a on na to odgovara: "Nisam lagan, ja sam zahtjevan čovjek, a ovdje na ovim prostorima ljudi kažu težak ili što ja znam, ja nisam lagan čovjek", kaže Haris.

I to samo zato što, kako kaže, dobro zna što želi. A na koncertu u Zagrebu želi još jednom opravdati svoju titulu "kralja meraka".

