Devet godina radio je kao geodet, a onda je katastar zamijenio pozornicom. Hari Rončević postao je pjevač prije točno 25 godina. Uoči slavljeničkog koncerta u Domu sportova, s našom se Julijom Bačić prisjetio svojih glazbenih početaka i otkrio zašto je pjesmu "Zemlja i stina" dao Doris Dragović, a ne Oliveru Dragojeviću.

Odgovor na pitanje kako je uspio prikupiti čak 25 godina staža na glazbenoj sceni Hari Rončević pronalazi u svojim pjesmama. Raznim lobijima, kako sam kaže, nikad nije pripadao, a njegove su pjesme put do publike svih ovih godina pronalazile same.

"Nema sigurnosti u ovom poslu nikakve, ti samo praktički moraš vjerovati u ono što radiš i u sebe, a tu sam vjeru imao", otkrio je Hari.

Četvrt stoljeća na sceni proslavit će 17. svibnja velikim koncertom u zagrebačkom Domu sportova.

A prije nego je počeo pjevati, godinama je radio kao geodet.

"Nisam uopće imao ni u primisli da ću se baviti glazbom tako da meni je bilo normalno da radim ako geodet. U katastru sam devet godina radio i jednostavno mi je došlo da se počnem baviti muzikom", izjavio je Hari.

Iz katastra na pozornicu. I na njoj se jako dobro snalazi od '94. godine. Kroz sve te godine ostao je vjeran svojem glazbenom izričaju i nikad nije imao sponzore.

"Ja nisam nikad nikog pitao da me sponzorira, ne znam uopće kako bi to pitao-dobar dan, slušajte ja snimam spot pa bi li vi meni bili sponzor. Tako da ja sve moram sam tako da eto to je razlog zašto ne snimam za svaku pjesmu spot, nekad nemam novaca pa ne snimim", otkrio je.

"Moj lipi anđele", "Ako voliš me", "Još ovaj put", pjesme su koje je napisao za Olivera Dragojevića, a htio je Oliver i Harijevu pjesmu "Zemlja i stina" koja je na kraju ipak završila kod Doris Dragović.

"Zato što mi je Doris čak u kuću došla, iako nikad prije nije bila kod mene, žena cijela fascinirana Doris i kaže "pa daj joj pismu, ajde napisat ćeš ti drugu". I tako sam joj da "Zemlja i stina", a Oliver kad je čuo to poludio je, ali dobro nismo se svadili zbog tog", ispričao je Hari.

Baš kao što ni u obitelj Rončević nema svađe kad je glazba u pitanju. Njegovi sinovi iskreno ocijenjuju svaku pjesmu tate Harija.

"Neke im i nisu baš, one slušaju nešto puno bolje, za mlade, ali dobro ja ne patim zbog toga ja kažem razumijem i ja sam bio mlad i meni kad bi došao netko s nekom pjesmom koja mi se ne sviđa, ja bi mu isto otvoreno rekao kao i oni meni", izjavio je.

Stariji sin vratio se u Split, a nakon 13 godina života u Zagrebu i Hari je sve bliži odluci da zagrebačku zamjeni adresom u Dalmaciji. Jer "moje si more" lakše je pjevati uz more.

