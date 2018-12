Iako svoj privatni život nije skrivao od znatiželjnih očiju javnosti, Hari Rončević i njegova obitelj nikad nisu punili medijske stupce.

Iako je nastup u zagrebačkom diskoklubu pomalo neuobičajen za njega, na Harijev su koncert prošloga petka gosti stizali i ranije.

"Možda zato što im se sviđaju pjesme, a možda zato što im se sviđa što se nisam u ovih 25 godina prodao. Ja sam po sebi nikad nisam slušao lošu glazbu, pa onda ne mogu ni izbacit nešto za što smatram da je loše", izjavio je Hari.

Iako je trenutačno uzeo vrijeme za sebe, da se odmori i od stvaranja i od slušanja glazbe, njegovi sinovi, priznaje, imaju utjecaja na njegove glazbene izbore.

"Oni mi otvore neke vidike nove, pa mi kažu vidi, čuli smo ovog, gle što je dobar, stari, pa onda ja pogledam, nešto mi se svidi, nešto mi se ne svidi, ali uglavnom i ja sam njima otkrivao i sad oni otkrivaju meni. Imaju oni nešto što se, recimo, meni baš i ne sviđa, njima se sviđa, eto, nešto malo avangardnije, malo više dark, darkerskije, šta ja znam, čudne neke stvari", otkrio nam je Hari.

A u njegovu je odgoju postojao samo jedan imperativ.

"Odgojeni su onako, da budu pošteni, što je najvažnije, a ono. Samo pošteno, sve što ide uz pošteno. Bolje da im je teže nego da im sve ide kao po špagi, a opet bi mi bilo drago da isplivaju iz toga, eto, i ja sam isplivao.

Ja sam se navikao na to, valjda sam kao tovar dalmatinski, pa se naviknem, ima tu puno toga na šta se mi dolje navikavamo", priznaje Hari.

"Znam da se bavim tim poslom i da nekoga zanima kakav je moj život, mislim, nemam šta skrivat, eto, takav je. Ali cijela je baza da to nikoga ne zanima. Normalan čovjek, ima ženu i djecu, pa šta, ništa, šta ćeš ga više i pitat".

Estradnjaci, naime, kaže Hari, najčešće vode sasvim normalne, a ne glamurozne živote kako javnost često misli: "Mislim da glazbenici mogu živjeti, a sad, da će živjeti baš Bog zna šta, osim čast iznimkama, kojima se baš sve poklopilo. Posložilo im se".

No priznaje kako je kolegicama ipak malo teže istaknuti se među konkurencijom, pa katkad posegnu za ponekim adutima.

"Seksipil mi je simpatičan, svatko želi izgledati malo seksipilno, privlačno drugim osobama, jer inače bi svi išli onako, boli te briga, u kućnim papučama. A sad netko napravi taj još jedan iskorak, pa izbaci malo bradavicu i tako neke stvari, netko ode do kraja, haha, pa onda ljudi pričaju o tome, ipak smo mi gladni Amerike. Mi smo jedna mala kopijica s puno manje novaca koji se mogu zaraditi zbog takvih ekscesa. To su skromni novci da bi to netko napravio, a sad, šta ja znam, ako bi netko ponudio dva tri milijuna eura, skinuo bi se i ja, ali bi onda rekao", objasnio je Hari.

Dalmatincu sa zagrebačkom adresom iz rodnog Splita najviše nedostaju klima i ljudi koji su, priznaje, zahtjevna publika.

"Trebaš prvo napravit veliki koncert negdje drugdje, pa onda doći u Split, o vidi, naš Hari ili neki, koji već.

Tako da još nisam došao do te faze da će mi u Split doći 50 tisuća ljudi", smatra Hari.

