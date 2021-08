Zadarska publika jedva je dočekala nastup Halida Bešlića, no on je priznao da mu je prisilni odmor zbog pandemije dobro došao. Vrijeme je provodio družeći se sa svojim unucima na Pelješcu i kaže da ih je razmazio u potpunosti. Što misli o cijepljenju, kakvo mu je zdravstveno stanje i dokad će pjevati, otkrio je za IN magazin.

Popularni pjevač Halid Bešlić nakon dugo vremena nastupio je pred publikom i Zadru zapjevao za brojne obožavatelje kojima su njegovi nastupi, čini se, nedostajali više nego njemu.

"Pa, da si ne lažemo, nije mi nimalo nedostajalo... Jednostavno sam se malo ufurao, zaboravio sam kako izgleda estrada, da vidimo i tu stranu medalje. Nevolja te natjerala da bude tako. Ima i to svoje čari, ja sam malo veteran u svom poslu", priznao je za IN magazin.

Ipak, slaže se da osjećaj kada ljudi zapjevaju njegove pjesme u prvom redu ne može ništa nadoknaditi.

"Pa dok god toga bude, bit će i Halid na estradi. Jednostavno, dok ljudi budu željeli slušati moje pjesme, ja ću vjerojatno pjevati i dok budem mogao sa zdravstvenog... Čovjek kad ulazi u godine, uvijek nešto bolucka, te boli ovako, ali, eto, dobro je", kazao je Bešlić.

Pjesma "Iskra", koju je objavio s Indirom Levak, kod publike je odlično prošla, a Halid je otkrio i kako su njih dvoje kliknuli.

"Indira i ja smo raja, bolan, što mi u Bosni kažemo - raja, jarani. Ona je dobra osoba, ona gari 300 na sat, ta energija koju ona ima, to na Balkanu ne postoji", nahvalio je kolegicu.

Dotaknuo se i svojih novih pjesama s albuma koji je izašao 2019. godina i nije se stigao tako dobro promovirati zbog pandemije koronavirusa.

"Sad on kreće. Pjesma 'Neretva', gledam po tom YouTubeu, ima više od tri milijuna pregleda", zadovoljan je Halid.

"Pjevao sam je u Čazmi, pjevao sam je u Ljubuškom! Svi je znaju! Ali najveći je fol što ja ne znam tekst. Čitam i pjevam. Otvoreno kažem da ne znam, učim zajedno s njima. Ja sam to u studiju snimao, pjevao i čitao. Nisam je pjevao nikako kako nismo pjevali i sad rekoh - zajedno učimo. Zajedno sudjelujemo u zločinu!" dodaje kroz smijeh, no svjestan je i da mu publika to nikada ne bi zamjerila.

"Ma kakvi, kad kažeš iskreno, sve što priznaš, pola ti se prašta", smatra Bešlić.



Otkrio je i da se cijepio protiv koronavirusa te je li ga zbog pandemije uhvatila paranoja.

"Pa, nije me uhvatila paranoja, ipak vjerujem znanosti. Došlo je vrijeme da ljudi malo bezobrazno nastupaju, ipak je znanost ona koja to vodi i vjerujemo znanosti, takav sam ja tip", naglasio je pjevač.

Halid svaki slobodan trenutak provodi s unucima blizancima te se kao ponosni djed njima rado hvali, a ni sada ih nije propustio spomenuti.

"Evo, upravo prije 10 minuta sletjeli su u Stuttgart. Bili su na odmoru, oni žive u Njemačkoj, tako da sam malo prije ovog razgovora s njima razgovarao, oni su sretno sletjeli, a ja idem sretno u nove radne pobjede!" ispričao je, a opisao je i kako izgleda njegov odmor s blizancima.

"Odavno nije bolji bio, zato što sam posvetio njima 15 dana, 10 dana smo bili na moru, bili smo u Lovištu dolje na Pelješcu. Ovo ostalo bili smo u Sarajevu i okolici, išao sam na Romaniju gdje sam se rodio. Svaki dan smo bili zajedno, pa sam i ja pun, mogu nekoliko mjeseci da ih se ponovno poželim", kazao je Bešlić.

Svoje je unuke, priznaje, i maksimalno razmazio.

"Pa što ćeš, nisam ja jedini, svi su djedovi isti. Po tom pitanju su svi isti. Oni kažu: 'Deda, ja bih...'. Deda kaže: 'Izvolite!'", priznaje.

