Mađioničar i mentalist Guy svoj životni put gradi od sedme godine, kada je izveo svoj prvi trik. Iako je rodom iz Francuske, svoju oazu sreće pronašao je u Splitu.

"Magija je za mene način života. Smatram da je život magičan i trebamo uživati. Tko ne vjeruje u magiju, nikad je neće ni vidjeti", izjavio je Guy Pardillos.



No on je svoju magiju vidio već sa sedam godina i otad je postao zaljubljenik u ovaj mistični svijet - koji nazivamo magijom. Iako sad nastupa diljem svijeta, početak je bio rezerviran samo za najdražu mu publiku.



"'Ubiješ' cijelu obitelj, ne daš im ni minutu odmora, pogledaj ovo, pogledaj ono. A moj prvi trik mislim da je bio jedan od klasičnih s kartama. Kada kažeš: ''Reci stop, odaberi kartu'', potom gledaš u ovu. I, eto, sad ću ja pronaći tvoju kartu", otkrio nam je Guy.

Iako se s osmijehom prisjeća svojih početaka, Guy je danas postao iskusni mađioničar. U njegovu životu, kaže, mnogo odlučuju karte - za dolazak u Hrvatsku, točnije Split, ipak je kriva tehnologija.

"Zbog mojeg tableta. Trebao sam doći u Hrvatsku, ali nisam znao kamo. Uzeo sam kartu Hrvatske, zatvorio oči, spustio prst i bio je u blizini Splita. Malo sam istraživao Split na internetu i rekao: 'Izgleda lijepo, idemo!' I sa suprugom sam došao ovamo prije 6 godina", objasnio je.



Šest godina ovaj simpatični mađioničar uspijeva u Hrvatskoj ostavljati ljude bez teksta svojim trikovima. Stoga se Guy odlučio za korak više i 23. ovog mjeseca priprema prvi vlastiti veliki show u Splitu.

"Velik show, naravno, ne kao Copperfield, nemam lavove, gole žene i slično. Ovdje smo samo ja i pozornica. Presjek četverogodišnjih trikova koje sam prezentirao. Odlučio sam to donijeti u Split zato što sad ovdje živim i želim pokazati Splićanima tko sam ja zaista i što radim", izjavio je.



Napominje kako će show trajati nešto malo manje od dva sata, govorit će se samo na engleskom jeziku, da bi svi mogli razumjeti, a posjetitelji moraju biti stariji od 15 godina. A je li magija unosna, odnosno može li se od nje živjeti?



"Živim ugodan život, nisam ni bogat ni siromašan. Živim dobro od svojeg posla", zaključio je.



Guy se predstavio hrvatskoj publici i u showu Supertalent prošle sezone, a za njega ima samo riječi hvale, to iskustvo će pamtiti, kaže, cijeli život.



"Da je do mene, ja bih se vraćao svake godine. Najljepše iskustvo! Produkcija, tehnika, pozornica, sve je savršeno, zaista mi se sviđa. Atmosfera je posebna", priznao je Guy.



Posebna je i magija, ovaj Francuz s hrvatskom adresom napominje kako da bi postati mađioničarem trebaju godine iskustva, na određenim trikovima radi se i po nekoliko godina, kako bi se doveli do savršenstva. A oduševljena publika za Guya je najveći kompliment.



"Ostanak bez teksta zaista je najbolja reakcija, ali, naravno, kao umjetnik, volim i kad ljudi plješću i kad su sretni. To je način za nas da vidimo da uživaju."



A uživati u magičnim trikovima možete i vi, i to već 23. studenog u Splitu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.