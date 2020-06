"Samo da se zna" naziv je nove pjesme jedne od naših najdugovječnijih grupa - Grupe Magazin. Iako velik odmak od onog što je Magazin dosad svojoj publici pripremao, Andrea Šunjara uvjerena je da je ovo dobitna kombinacija.

"Pjesma govori naravno o jakim ženama, borbenim ženama kao što smatram da sam i ja sama. Tako da volim ovaj tip pjesama, mislim da mi leži i da sam to ja, i da to mogu najbolje iznjeti. Ostalo je na publici da procjene. Moram priznati da sam ja i jedno i drugo. Znam biti malo ponekad i opasna i divlja tako da sam ovaj put pokazala svoju drugu stranu. Pjesma je takva tako da Huljići su u meni ovaj put probudili divljakušu haha", našalila se Andrea.



Veliki odmak od onoga što je Grupa Magazin do sad dijelila sa svojom publikom sročeno je u pjesmi "Samo da se zna". Iako naučeni Andreu gledati i slušati u dugim haljinama i baladama, ovog puta glazbeno i stilski iznenadila je sve.



"Malo je mračnija pjesma, malo sam si dala oduška, volim jako kostime presvlačenja, scenu tako da ovo nije nešto što bi nosila vani ili na svojim koncertima i ovoj robi i kosi je mjesto na setu tako da sam stvarno guštala i izvukla sam maksimum iz ovoga", objasnila nam je pjevačica.



Uz mnogo igre s mrakom i svjetlom, Andrea se na snimanju videospota pojavljuje i u neobičnom nakitu, naime njezino lice prekrivaju unikatne maske.

"Teško mi je uopće nositi masku sad kad je bila korona, privikavala sam se jer sam izlazila vani s maskama i nije baš ugodno. Naravno da mi je odmah palo na pamet zašto to ne bi bila maska od perlica recimo ili kože što je više scenski", objasnila nam je.

"Pjesma je upravo takva i ona zaslužuje ovakav stajling, to je jaka pjesma, pjevljiva, meni se odmah dopala, čim sam je čula odmah mi je legla. Tako je ispala jedna jaka Andrea, hrabra Andrea, provokativna pomalo ali vrlo ženstvena Andrea", izjavila je splitska umjetnica Olja Einfalt.



Ovom pjesmom, kaže Andrea, napokon je ispunila sebi veliku želju a to je da se publici pokaže u drugačijem svijetlu. Iako ona smatra da je ovo dobitna kombinacija, ističe kako je publika ta koja će reći zadnju riječ.



"Obožavatelji Magazina su navikli dijeliti Magazin na stari i novi. Naravno da je stari Magazin stari i da se to nikada više neće ponoviti. Ne možemo stalno pjevati ni Kokolo ili Sve bi seke ljubile mornare. Moramo i mlađim generacijama novo priuštiti i dati, mislim da radimo jako dobar kompromis", zaključila je Andrea.



Splitska umjetnica Olja surađivala je i sa svjetski poznatom Paris Hilton, no kaže, s Andreom je to bilo puno jednostavnije.

"Ja imam kontakt s "Burning manom", to je jedan veliki i predivan festival koji se održava u Americi i Paris Hilton je za taj festival kupila moj nakit i jako sam ponosna na to", pohvalila se Olja.



Iako je prošlo mnogo vremena od posljednjeg albuma Grupe Magazin, obožavatelji će se sigurno razveseliti kad čuju da bi uskoro mogao izaći novi.



"Sad smo već skupili dovoljno pjesama mislim da mi fali još samo jedna za završiti album tako da ja se nadam da bi to moglo do kraja godine ili početkom iduće", otkrila nam je Andrea.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.