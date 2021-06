Polako, ali sigurno, vraćaju se koncerti pa će nakon godinu dana pauze sutra u Zagrebu zasvirati grupa Detour. Imaju novu pjesmu, dvije nove članice, a nerijetko je na njihovim nastupima i kućni ljubimac frontmena benda. Zašto ekipa Detoura ima tremu prije subotnjeg koncerta, otkrili su za IN magazin.

Na Havaje nas vodi grupa Detour u svojoj novoj pjesmi. Vesela je i optimistična, ali inspirirana teškom godinom iza nas.

"Ti 'Hawaii' su nekakav osobni dokument, s druge strane su neka moja terapija, samopomoć nekako kad to izbaciš iz sebe, artikuliraš i postaviš na mjesto", rekao je frontmen benda.



Vođa Detoura Nenad Borgudan, s ekipom iz benda rado bi se zaista zaputio na Havaje.



"To je onako stereotipni pojam egzotike i upravo zato sam ih upotrijebio, Havaji su sinonim za bijeg odavde, za sanjarenje", rekao je Nenad.

"Realnost je da nismo na Havajima, ali mislim da smo dobro dočarali to da smo na Havajima", istaknula je Karla iz Detoura.



Umjesto na egzotično otočje, stižu u zagrebački Hala park, gdje će ove subote održati koncert, prvi nakon godinu dana pauze.

"Istina, imamo tremu zato što ispali smo iz te neke rutine u kojoj smo bili, svirali smo prije jako puno", rekao je Nenad.

Dobro uigrana ekipa bogatija je za čak dvije nove članice - Doru i Karlu. "U biti ćemo pokušati svaka dati nešto svoje u to, nećemo biti iste, nećemo ni pokušavati bit iste jer nismo iste", rekla je Karla.



A možda negdje u publici završi i Nenadova ljubimica, osmogodišnja Yoko.



"Bila je na dosta koncerata, uglavnom ovih otvorenih. Pokušavamo ju svugdje voditi sa sobom tako da ne bude ono pas koji je samo doma. Tako da je prošla od jedrenja, skijanja, planinarenja, bila je stvarno svugdje", rekao je Borgudan.

Svoj privatni život, frontmen Detoura krije od očiju javnosti. "Često puta kada vidim kako drugi izlažu svoj život, nekako mi to ne izgleda pretjerano ukusno, do neke mjere je u redu i ja ga mislim do neke mjere, ne skrivam ga, ali nije baš da ga nudim i da ga ovako stavljam na pladnju", objasnio je glazbenik.



Radije publici servira mnogo dobre glazbe.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.