Grupa Dalmatino u splitskoj dvorani Gripe održala je koncert za pamćenje. Pjesme koje su nastajale protekla dva desetljeća publika je pjevala uglas.

Oko 7 tisuća ljudi napokon je dočekalo da uz Grupu Dalmatino dožive večer za pamćenje.



Koncert karijere kako ga dečki iz Dalmatina vole nazivati, napokon im se dogodio. Ljubav u zraku između publike i Dalmatina bila je doslovno opipljiva.



Ton: Ivo Jagnjić i Zdravko Sunara, Grupa Dalmatino

"Da nam je netko rekao prije godinu dana da će biti ova situacija sa tri Lisinska, da ćemo imati Gripe - ne bi vjerovali. Ali naravno hvala svima koji nas prate i vole. Ovo nije koncert karijere, ovo je koncert života. Što kaže Jare, možda bude i nekih boljih, ali ovaj je na glasu. Gripe su uvik bile posebne i to je magična dvorana.", govore Ivo Jagnjić i Zdravko Sunara iz Dalmatina!



A čarobna je bila i atmosfera u kojoj je publika pjevala pjesme zajedno s Dalmatinom od početka do kraja koncerta. Cukar i sol, Dajem ti rič, Ditelina s 4 lista, Božić bijeli, samo su neke od pjesama koje su već sada obilježile hrvatsku glazbenu baštinu. Prvih dvadeset godina je iza njih, a da im je netko govorio da će sve biti upravo ovako kako se i odvija, kažu - ne bi vjerovali.



"Nismo se nadali i nismo to očekivali. Uvijek smo radili koračić po koračić, pametno i kvalitetno, kočeći sebe - hvaleći druge. Ulažući sve u znanje u vještinu i došli smo do ove točke - ma da smo došli i do pola ovoga ja bi bio zadovoljan", kažu Ivo i Zdravko.



A iako su dva desetljeća na sceni, kažu, da ne postoji ništa što bi promijenili na svojem glazbenom putu da mogu vratiti vrijeme - ili ipak postoji?



" U proteklih 20 godina kada bi ja to mogao samo bi imao 5-6 kila manje, ali samo kada bi to mogao, ali ne mogu, znači zadovoljan sam sa svime. Ma ne bi ništa mijenjao, mi smo tipični mediteranski ljudi, radimo šta volimo, obožavamo ovaj posao zbog slobode koju nam pruža, svoj hobi smo pretvorili u posao i to je jedna činjenica koja nas veseli beskrajno.", kažu.



Zdravko i Ivo vole naglasiti da sve polazi od toga kakav je tko čovjek, oni su jednostavno davnih dana kliknuli i svoje prijateljstvo proširili kroz posao. U šali vole reći da su doslovno nerazdvojni.



"33 godine smo mi nerazdvojni. Kad bi samo izbrojali koliko smo dana bili na putu, koliko smo puta bili u hotelskoj sobi skupa, sic do sica u avionu, kombiju - više smo bili skupa mi nego sa vlastitim ženama. Meni on nije dosadio ali neka on kaže za sebe. Ma mi smo sasvim dva različita temperamenta. Zdravko je čovik koji ima naglašenu poslovnu crtu, a ja ako se mogu usuditi reći da imam umjetničku, tako da svaki od nas dvojice u bendu radi svoj dio posla.", govore.



Kažu, da tajni recept za uspjeh nemaju, no ono što ih vodi uvijek naprijed je njihova publika, bez koje napominju, ništa ne bi bilo moguće.



"Volimo i poštujemo sve ljude koji nas vole i poštuju, koji vole naše pjesme. I onda nam je nekako prehladno za njih reći "publika", to nam je riječ iz službenog rječnika, jer kad postoji toliko poštovanja i ljubavi onda mi volimo reći da je to naša glazbena obitelj jer su nam ti ljudi puno bliže nego da kažemo publika.", zaključili su.



Mnoge lijepe stvari čekaju Dalmatino i dalje, jer nove se pjesme pripremaju za koje ne sumnjamo da će se isto ovako na koncertima.

