Da su apsolutni miljenici publike, Grupa Dalmatino UVjerila se još jednom. Naime, plato u Marini Kaštela bio je POpunjen do posljednjeg mjesta. Kako momci iz Dalmatina komentiraju euforiju koja se stvara oko njih, što ih očekuje ovog ljeta te pripremaju li se nove pjesme, OTkriva naš Hrvoje Krolo.

Više od 3 tisuće ljudi okupilo se u Marini Kaštela, samo kako bi čuli svoje, kako ih mediji nazivaju, miljenike publike. Grupa Dalmatino zaista živi najbolju godinu svojeg glazbenog života.



"Imamo jednu vrlo dinamičnu poslovnu godinu. Počelo je vrlo žestoko i trebalo je nakon kovida i svega šta je iza nas. Mi smo u punome pogonu i veseli nas to i dat ćemo sve od sebe da sve bude kako Bog zapovida.", govori Ivo Jagnjić iz grupe Dalmatino.



Nakon 3 rasprodana Lisinska, momcima iz Dalmatinu se ostvarila životna želja, prepuna dvorana Gripe za njih je koncert karijere.



"40 godina smo čekali. Koncert je ne ispunio nego i prepunio naša očekivanja ja nekako mislim da je to koncert moga života i bolji mi koncert više od ovoga ne treba. Jasno da se nadam i mnogim drugim koncertima i druženjima s ljudima koji vole ove pjesme. A što se tiče dojmova njih je previše da bi se sleglo u par dana. / Mi smo godinama svirali i zabavljali i sebe i publiku na najbolji mogući način. Mislim da je pisma Refužo učinila svoje, mislim da je ona bila ona bijela kugla koja je pukla ostale u biljaru i sve se raspršilo. Imamo još iznenađenja bit će super nadmašili smo sami sebe i hvala Bogu da je to tako.", govore Zdravko Sunara i Ivo Jagnjić.



A upravo se mnoga iznenađenja pripremaju u njihovoj glazbenoj radionici. Žele da za sad sve ostane tajna, jer priznaju, prvo treba preživjeti ovo radno glazbeno ljeto.



"Ajme meni. Mi već mjesec dana odbijamo svirke i prebacujemo ih za iste datume idućeg ljeta. Normalno da nismo mogli niti sanjati da će nas ljudi toliko zvati na toliko različitih mjesta i pokušavamo udovoljiti svima, ali nešto nije fizički moguće. Ne možemo biti na 2-3 mjesta u isto vrijeme. Tako da se datumi prebacuju za iduće ljeto koje je već sad dobro popunjeno, a za ovo nema ni jednog slobodnoga dana, jednog jedinog, do kraja studenog.", kažu.

Ovi miljenici publike, priznaju, kako ih mnogi zovu za gostovanja na vjenčanjima ali i na rođendanima, no ono čega se drže jest - da privatnost uvijek mora biti na prvom mjestu.



" I za političare i za sportaše i za divne sjajne, krasne ljude, no međutim to stoji u domeni poslovne tajne i o tome - možda jednog dana napišemo knjigu, ali do tada, ali to kad odemo u mirovinu za 20 godina'', govore.



A upravo su pjesme te preko kojih su došli do srca publike i već sad ostavili veliki trag na hrvatskom glazbenom nebu.



"Glazba je medij koji nas sve spaja i mi smo sretni da radimo to i dok budemo hodali po zemaljskoj kugli radit ćemo to. Bit će par velikih kokncerata sjajnih i tome se veselimo, ali ajmo prvo skočit pa ćemo reći hop.", kaže Ivo Jagnjić.



No ono što se ipak može otkriti jest da Grupa Dalmatino već sad polako priprema veliki sprektakl za prosinac kada će nastupati u Zagrebačkoj Areni.



