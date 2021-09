Marko Grubnić je otkrio kako je izgledala proslava 62. rođendana njegove mame Branke i uputio joj emotivne riječi. Severina je priznala da je njezina mama prava dalmatinska mater i da je sve naslijedila od nje, a Stjepan Hauser je ispričao da je njegova mama Marija jedina žena koja ga voli bezuvjetno. Što su ih mame naučile i koliko ih vole, saznajte u prilogu In magazina.

Nije tajna koliko je Marko Grubnić vezan uz svoju mamu Branku. Mama Grubnić je proslavila 62. rođendan, a ponosni joj je sin posvetio emotivnu objavu.

''Ovu nedjelju ćemo pamtiti po smijehu jer ti život činiš sretnim i ispunjenim ljubavlju. Sretan rođendan, mama. Volim te zauvijek'', napisao je.

Markova mama sve uvijek iznova oduševi stajlingom i besprijekornim izgledom.



''Ja ne pamtim da je ona ikad izašla u dućan po kruh da nije imala štikle na sebi, da nije bila namazana. Žena koja je tu nekakvu estetiku, tu nekakvu naviku za oblačenje i za lijepo jednostavno je prenjela na mene. Ja sam siguran da vi sve što vidite mogu zahvaliti svojoj mami. Tu sad ne mislim samo na odijevanje. Ja se sjećam ko klinac da je mene mama uvijek fenirala, uvijek sam bio čist, uredan i tako dalje. Nije se moglo desit da ja sad postanem neki kamiondžija koji ne mari za to šta će obući'', objasnio je Marko.



Severina posljednjih dana jednostavno blista jer je sin Aleksandar napokon ponovno u njezinu zagrljaju. Sve kroz što prolazi, podnosi poput pravog heroja.

''Moja mama je puno rigoroznija! Ona je rekla ''Sine moj! Ja bih došla tamo i sve bih ih salamaštrala!'' To je baš jedna situacija...moja mater je baš prava dalmatinska mater i nasljedila sam sve od nje i ne bunim se'', kaže Severina.



Stjepana Hausera povezivali su s mnogim ženama, no samo je jedna koja je uvijek na njegovoj strani.



''Ona je jedina žena koja me voli, ona me bezuvjetno voli, a sve ove druge ljubavi su itekako uvjetne. Mama se nekako ne slaže s mojom životnom filozofijom. Svaka mama želi najbolje svom sinu, ali mame ponekad ne znaju što je najbolje za njihovu djecu. Moj život je nepredvidiv, ja nikad ne znam gdje ću sutra završit, gdje ću bit prekosutra, i tako živim u toj nekoj neizvjesnosti'', govori Stjepan.



Neda Ukraden kao da je imala dvije majke. Uz mamu Anđeliju, bila je doista vezana i uz baku Anđu.



''Prva sjećanja, prvi mirisi, zaista su vezani za tu našu kuću u Glavini donjoj kod Imotksog, za moju baku. Počinje škola i ja odlazim, i čovjek koji je vozio autobus, taj vozač, on ne može krenut od nas dvije. Baba koja stoji ispred tih vrata koja trebaju da se zatore i ja koja sam unutra i koja plačem'', prisjetila se Neda.



Čini se da postoji dobar razlog zašto je prva riječ koju u životu izgovorimo upravo mama.



''Mama Jasna, ona mi je idol i uzor u svemu, mi smo najbolje prijateljice, tako da mi je ona žena mog života...'', govori Arija Rizvić.



''Život ti nosi uspone i padove, a ona je bez obzira na dan koji je možda bio loš, završila ga s osmijehom na licu, jača nego ikad i to je za mene fighter, to je žena'', opisala je Maja Šuput svoju majku.



''I ona razumije moje potrebe, i kad ona, Vesna Perković nešto odobri, meni ne može niti jedan medij, niti jedan čovjek išta prigovoriti'', otkrila je bacačica diska Sandra Šerković.



''I ako ti itko želi dobro u životu, onda je to zaista majka'', zaključila je Tihana Harapin Zalepugin.



Vremena se mijenjaju i svako nosi svoje izazove, no biti majka uvijek je najteži, ali kažu mame, i najslađi životni zadatak.



''Služe se ne znam kojim trikovima, koji imaju po troje četvero djece. Ja se evo sada javno divim svojoj mami, ona je imala troje djece, bez veš mašine, bez mašine za suđe, radila je i bila je predvina mama!

Nema toga što mama ne bi napravila za svoje djete!

Nema! Mame su stvarno pancir na grudima!'', zaključila je Severina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.