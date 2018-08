Tradicionalnu Ližnjansku noć prošlog su vikenda zagrijali Mladen Grdović i Jasmin Stavros. Mladen je bio dobro raspoložen pa nije prestao zafrkavati kolegu, a na pik je uzeo i Luku Modrića te Zlatka Dalića.

Iako se ovih dana nikome nije lako popeti na pozornicu i svi se s knedlom u grlu prisjećaju svojih trenutaka s Oliverom, na svim su repertoarima neizostavni hitovi u čast starom morskom vuku.

''Svi mi kažemo, gaziš na binu, moraš tog momenta zaboraviti na sve, zato postoji nas 10 pjevača koji postojimo. Biti među prvih deset je velika čast. Kad čuješ Mišu, znaš da je Mišo, kad čuješ Grdovića znaš da je Grdović, kad čuješ Pejakovića znaš da je Pejaković, kad čuješ Stavrosa, ja ga ne čujem. Šalim se, to je moj prijatelj'', rekao nam je dobro raspoloženi Mladen Grdović.

No nije se šalio samo sa Stavrosom, već nam je otkrio i tko u reprezentaciji ima najmanje sluha.

''Luka nema sluha nikako. To je sigurno. Luka, izvini. Najbolje pjeva Ćorluka. Dalić nema pojma pjevati i sramežljiv je za pjevanje. Tko je tu još? Šime Vrsaljko je najluđi. Šime, ti si najluđi'', poručio je omiljeni glazbenik Vatrenih.

Nogometaši su, naime, uoči polufinalne utakmice s Engleskom, sami izrazili želju da im Grdović zasvira uz gitaru.

''I kad me nazvao Subašić, kaže Sube - Mladene dolazi s gitarom, ja kažem imam koncerte. U to vrijeme nisam svirao mjesec dana gitaru, meni su popucale sve ove jagodice, kako mi kažemo, na prstima jer smo do jutra slavili. Onda sam htio popiti jednu bevandu, kaže Vrsaljko ne daj mu! Kaže Luka daj mu'', prisjeća se Grdi.

No život glazbenika često iziskuje i brojna odricanja. Najlakše je, kaže, Mladen, popeti se na pozornicu i pjevati.

''U svakom životu ima krize, pa zašto ne. Znao sam reći dođem sutra, pa me nema tri dana. Pa normalno da će žena reći di si bio, pa onda ideš lagati, pa te uhvati u laži, a ja ne znam lagati'', priča nam iskreno.

Povjerio nam je stoga i što stoji iza nedavnih medijskih nagađanja o razvodu jer Brankica, navodno, popisuje imovinu.

''Svak u braku ima uspona i padova. Nije lako trpiti nas pjevače. Teško da bi se rastavio, i moja Brankica, to je teško, ljubav je u nama. Ali vjerujte mi kad bi do toga došlo, da sam ja kriv. Mi muški smo ko muški, vragolasti. Ja imam tu sriću da imam dobru ženu, rastavio se nisam, ja znam da su mene moji kolege pitali Mladene, kako si ti to uspio, oni su se po četiri puta rastavili. Najlakše se rastaviti, a najteže opstati.'', priznaje Grdović.

Omiljeni Zadranin ovih je dana proslavio okrugli 60. rođendan i čak četiri desetljeća pod svjetlima reflektora. Budući da ljeti pjevači rade punom parom, iz Istre Mladen već ovih dana putuje za Međugorje.

''Tamo ću se pomoliti za sve vas, za mene, da budem dobar, da ne budem vragolast, da smanjim bevande, ali sumnjam...'', zaključio je na svoj način.

