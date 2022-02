Goran Vlaović je prošle godine dobio prvo dijete sa suprugom Ivanom Mišurom, a iz prvog braka ima ih još troje i za sebe kaže da je odličan otac.

Bivši Vatreni i brončani iz 1998. godine Goran Vlaović iz nogometnih je krenuo u poduzetničke vode, a i dalje na kvartovskim igralištima igra nogomet s prijateljima i kaže da je zadržao stari žar.

"Mislim da je i gore sada. Sad nemam toliko snage, ni moći, ni kondicije, pa je više izražen žar i jezik, ali još uvijek je velika želja i potreba za pobjedom", otkrio je kroz smijeh Davoru Gariću u emisiji IN Magazin.

Prisjetio se i bronce sa Svjetskog prvenstva.

"Period koji je obilježio moju nogometnu karijeru i jednostavno ga ne mogu zaboraviti ni da hoću", kazao je i istaknuo kako je fantastičan osjećaj zabiti gol na tako velikim utakmicama.

Uskoro će proslaviti 50. rođendan, no kaže da se uopće ne osjeća tako.

"Pokušavam ne razmišljat o tome, ne osjećam se tako, ali to je činjenica, pa prihvaćam", priznaje Goran.

U njegov je život prije četiri godine ušetala sadašnja supruga Miss Universe Hrvatske 2018. Ivana Mišura Vlaović, a njihova kćerkica Vana uskoro će proslaviti prvi rođendan. Goran iz prvog braka ima još troje djece, a otkrio je kakav je kao otac.

"Glupo je da se hvalim, ali sam odličan, imam iskustva i mislim da je najbitnije ne plašiti se toga. Sa zadovoljstvom volim napraviti sve oko bebe, ne vidim to kao muški ili ženski posao, to je interakcija s vlastitim djetetom i to je predivna stvar", kazao je Goran.

Cijeli intervju s bivšim Vatrenim pogledajte u videu.

