Goran Višnjić provodi godišnji odmor u Hrvatskoj. U ljepotama svoje domovine uživa sa skladnom obitelji iza koje je burna godina u kojoj su se iz Kalifornije preselili u Veliku Britaniju. U Dubrovniku se družio s prijateljem Robertom Boškovićem, s kojim rado pogleda nove predstave na Dubrovačkim ljetnim igrama. U ekskluzivnom razgovoru Ani Veli je otkrio hoće li ikada zaigrati Bonda.

Markantni glumac unatoč svjetskom uspjehu i blistavoj glumačkoj karijeri, puno šire od hrvatskih glumica, iznenađujuće je jednostavan. Za Dubrovnik ga vezuje ljubav prema kazalištu pa uvijek rado i na odmoru pogleda nove predstave. Nakon što smo ga vidjeli sa sijedom kosom i bradom, sada je ponovno taman.

Pitali smo ga kako se njegovi ukućani nose s njegovim promjenama imidža.

''A nije im lako, jadna djeca dobiju sliku, jedan dan tata crne kose, drugi crveno plave, onda tata s ovolikom bradom, pa im je onda to malo neobično, ali znaju da je sve zbog posla pa su dosad već navikli'', priča Goran iza kojeg je zanimljiva godina, s obitelji je preselio u Veliku Britaniju.

Je li se navikao?

''Pa super, odlično nam je tamo, na moru smo, moram imati more u blzini, to nam je jedina navika, jako je lijepo i aerodrom, do Hrvatske nam je par sati vožnje, pa sad dolazimo puno češće.

Otkako je u Velikoj Britaniji često vas se spominje i kao potencijalnog Bonda, priželjkuje li tu ulogu?

''Ne, taj je vlak otišao prije nekig desetak godina, to nema nikakve veze s Britanijom, nikakve. Ne, ta priča je davno završena'', rekao je te dodao da Bond mora biti netko iz Velike Britanije.

''Zamislite, sad da mi radimo film o kralju Tomislavu i glumi ga Nijemac, Hrvatima bi bilo malo pa čekajte, zašto ste uzeli Nijemca'', rekao je.

No s prilikama u kazalištu koje obožava dobro je upoznat. Uostalom sve ga se sjećamo kao najmlađeg Hamleta u režiji nezaboravnog Joška Juvančića.

Mi se nadamo da ćemo ga u budućnosti ponovno imati priliku gledati u nekoj od nezaboravnih predstava Dubrovačkih ljetnih igara.

