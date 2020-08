Vjerujemo kako od ponedjeljka do petka ne propuštate gledati Gorana Višnjića u odličnoj američkoj seriji "Timeless" koja se upravo prikazuje na Doma TV-u. U drugom nastavku našeg ekskluzivnog razgovora, Goran nam je otkrio koja mu je serija najdraža i zašto, kako je izgledao susret s Georgeom Clooneyjem, ali i s koliko muke Amerikanci izgovaraju njegovo prezime. Pogledajte što je još hrvatski glumac s trenutačnom adresom u Engleskoj otkrio našoj Ivani Nanut

Druga sezona serije biti će još bolja, još napetija, Goranov će se lik zbližiti s jednim likom, no nećemo ništa otkrivati.

"Meni je osobno druga sezona bila draža jer sam morao prestati odgovarati na pitanja je li moj lik pozitivac ili negativac. I ima jako puno lijepih momenata, kreće jednim napetijim tijekom, fokusirani smo na jednog negativca i onda zajedno idemo prema tom cilju i na kraju se lijepo završi cijela priča. Znamo što se dogodi s Rittenhouseom i znamo konačno tko je dao Flynnu dnevnik", objasnio nam je Goran.

Glumci iz serije naravno da znaju da je iz Hrvatske, Goran im priča o svojoj zemlji.

"Najviše sam to radio na "Hitnoj službi" jer je moj lik bio iz Hrvatske, dr. Luka Kovač i bilo je povezano s Hrvatskom jako puno priče. Moja prva godina bila je 1999. na jesen, a pošto je moj prijatelj bio snimatelj, pa tamo gdje sam se presvlačio u ormaru sam imao slike Dubrovnika, Šibenika, Plitvice, pa bih mu rekao da kad ja otvaram ormar neka snimi i te slike", prisjetio se.

Otkrio nam je i kako ga u Americi zovu.

"Kada smo mi došli u Ameriku nije bilo tipkovnica kao danas, imali ste samo američku tipkovnicu ne kao sada i hrvatsku, pa su jadni izgovorali kako im je dato, ne znaju reći š, pa kažu Visenjick", ispričao nam je Goran.

Naš proslavljeni glumac kaže da mu je "Hitna služba" jedna od najdražih serija na kojima je radio.

"Je, jedna od stvari je taj kontinuitet, osam i pol godina druženja s istim ljudima, radom na istoj sceni, četiri putovanja godišnje u Chicagu. Snimali smo na Havajima i drugim lokacijama, najljepša sjećanja s ljudima kojima ste proveli puno vremena. Kada snimate film ne stignete se zbližiti tako. Na hitnoj su to ostala prava prijateljstva", izjavio je glumac.

Imao je odličan dolazak u "Hitnu službu", na parkingu se susreo s Clooneyjem koji mu je poežlio dobrodošlicu.

"Da, to je istina, to je bilo lijepo iskustvo. Dolazite prvi dan na snimanje, malo je frka. "Ti si taj novi frajer, ma bit će sve super", rekao je on", prisjetio se Goran.

Pred njim su novi projekti, čeka ga premijera "Fatime"

"Priča je to o događaju iz Prvog svjetskog rata kada su djeca iz naselja Fatima vidjeli gospu. Moj lik je gradonačelnik grada koji se našao u neobranom grožđu jer je u to vrijeme portugalska vlada bila protiv crkve i crkva je morala biti jako oprezna što radi", otkrio nam je za kraj.

