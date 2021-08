Dobro raspoloženi Goran Višnjić provodi ljeto u Hrvatskoj. I dok se obitelj raštrkala širom obale, on je stigao u Dubrovnik, gdje će mu se uskoro pridružiti kćer. Sve o glumačkim planovima, selidbi u Veliku Britaniju, ali i o tome koliko je teško biti vegan u Hrvatskoj otkrio je za IN magazin.

Odmah po dolasku u Dubrovnik Goran Višnjić nije propustio pogledati predstavu "Grižula" Dubrovačkih ljetnih igara posvećenu glumačkoj legendi Miši Martinoviću.

"Svi mi, pogotovo ova moja generacija, volimo misliti o sebi kao dubrovačkoj djeci. Došli smo ovamo kao mulci svatko iz svoga grada u Hrvatskoj i njega se uvijek sjećamo kao jednog divnog gospara, uvijek je bio darežljiv. Evo, danas sam vozio iz Šibenika i na radiju sam čuo da je umro, baš sam vidio Pericu i Mara i izrazio im sućut", kazao je Višnjić za IN magazin.

Svjetsku karijeru izgradio je u Hollywoodu, a sve je počelo ulogom doktora Luke Kovača u "Hitnoj službi". Otkrio je koliko mu je iskustvo koje je stekao u domovini pomoglo kasnije u inozemnoj karijeri.

"Pa apsolutno. Baš sam razgovarao s prijateljem Robertom Boškovićem, znamo se sto godina, on je Dubrovčanin. Baš smo razgovarali o tome, otići iz Hrvatske, ne otići... Pa, uvijek si tu, zapravo putuješ i radiš tamo i ovdje. Možeš raditi svugdje po svijetu, tako je i s glumom i s iskustvima. Znate, nosite sve u sebi cijeli život, glumci koriste stvari iz cijelog života pa tako ova iskustva na Lovrijencu, pa tu na ovoj pozornici isto, naravno da vas je to obogatilo, da to uvijek imate u sebi i da možete iskoristiti ta stara znanja kad hoćete", smatra glumac.

Ljeto provodi kombinirajući posao i zadovoljstvo.

"Klinci su mi se razbježali po cijeloj Hrvatskoj - Zagreb, Rijeka, Ston, Žaborići, Šibenik. Ja sam pobjegao na koji dan, polupobjegao ustvari jer doći će mi mala ovamo. Malo smo ih raspodijelili, ovo ljeto malo je nasilu zbog korone, više turistički. Nije se radilo puno prošle godine, već je sad malo bolje, dolaze neki poslovi u devetom mjesecu i tako. Tako da je ovo neki poluturistički odmor.

Sad je već godinu dana otkako se Goran preselio u Englesku. Otkriva je li zažalio zbog te odluke.

"Ne, ne, ne! Mi smo vam uvijek na putu, mi smo se u Americi preselili tri puta u krugu Los Angelesa i svaki put idemo prema toj nekoj odluci Europa, Europa, Europa. Konačno smo napravili taj preokret i baš je onako kako smo očekivali. Dobro smo pripremili teren, sve je fenomenalno i tu smo, eto, opet autom do Londona zbog korone. Imali smo opet letove direktno za Split sad, autom do Londona i onda direktan let za Split i doma smo.

Iza njega je niz sjajnih uloga, a evo što očekuje od budućnosti.

"Puno lijepih stvari, ali ne mogu o tome sad govoriti", kratko je kazao, no priznao je bi li ponovno zaigrao u nekom hrvatskom projektu.

"Apsolutno, apsolutno, pogotovo u kazalištu. Sad kad smo malo bliže, to je i bila ideja, biti malo bliže jer jako me vuče želja kazalištu. Sad je to puno bliže realizaciji kad smo u Europi", otkrio je.

Inače, zbog teške autoimune bolesti koja je pogodila njegovu kćer cijela obitelj odrekla se mesa i prerađevina životinjskog porijekla.

"Moram priznati da je puno lakše doma kad Eva vodi računa o svemu jer ja kuhinji nisam baš vičan, a ona to obožava, baš voli to sve skup. I onda je to puno lakše sve skupa jer kad odete nekamo na teren, onda je malo teže. Ja sam malo razmažen što se tiče kuhinje, ali trudim se koliko god mogu. I u Šibeniku je isto lakše. Mama isto radi sve po veganskoj recepturi, sad će ovdje u Dubrovniku biti izazov, ali, evo, prošao je cijeli dan da je sve u redu", ispričao je.

Otkrio je i kako mu se to odrazilo na zdravlje.

"Pa evo, 49 godina sad u devetom mjesecu, moram priznati da se osjećam jako dobro. Vježbanje, nema alkohola, nema duhana, vegan... Sad koliko ima čega, nemam pojma, ali eto...", kaže Višnjić.

Što god bio razlog, možemo samo zaključiti da Goran izgleda sjajno i nadamo se da ćemo ga uskoro gledati u nekom od hrvatskih kazališta.

