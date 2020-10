Uz Dubrovnik, kao omiljeno mjesto holivudskih filmskih produkcija, i neke druge domaće lokacije sve su zanimljivije internacionalnim filmašima. Jedna od njih je Kastav, gdje se ovih dana snimao nastavak megauspješnog srbijanskog filma "Južni vetar". Kriminal, mafijaši i podzemlje na balkanski način i ovog su puta u središtvu zbivanja, a jednu od uloga ima i Goran Navojec.

''Ponad mora, kano soko!'' reče pjesnik dok se divio ljepotama Kastva. Taj osebujni gradić kulisa je nastavka megauspješnog srbijanskog filma ''Južni vetar'' iz 2018. godine. Jednu od uloga ima i Goran Navojec.



''Vozimo, prodajemo, preprodajemo, varamo, nas netko prevari, mi nekog prevarimo, dakle ništa od onog što ne vidimo u dnevnom tisku i dnevno političkoj situaciji'', priča Navojec.



Radnja se drži u tajnosti, no mafijaških obračuna, kaskaderskih jurnjava automobilima i živopisnih likova iz podzemlja neće nedostajati. Glavnog lika tumači najtraženiji srbijanski glumac Miloš Biković, a drugi dio ove filmske upješnice nosi naziv ''Ubrzanje''.



''To znači da ne samo da će biti ubrzana i dinamična radnja nego ćemo premjestiti naše junake iz njihova standardnog postojanja, stavit ćemo ih u okolnosti gdje njihov status i novac ne znače ništa'', kaže glumac Miloš Biković.



''Mislim da nam fali možda malo više melodrame, ljubavnih filmova, romantičnih komedija, ali dok ne dođemo na taj nivo, da našu publiku to počne zanimati, pokušat ćemo ponuditi nešto drugo što se vidi da ih zanima'', kaže Navojec.



Višemilijunsko gledateljstvo koje je u kina i ispred malih ekrana privuklo prvo izdanje ''Južnog vetra'' sada može očekivati još bolji doživljaj.



''Gledatelji mogu očekivati kvalitetu, produkcijski i vizualni nivo, u svakom smislu, akcijske scene. Ako im se svidjelo ono što su do sada gledali, ovo će obožavati', govori redatelj Miloš Avramnović.



Kastav polako postaje jedna od omiljenih scenografija ne samo domaće filmske produkcije.



''Filmski turizam je novina, nešto što je interesantno, što pokazuje vrlo brzo jako dobre rezultate. Mi smo već nekoliko godina u tom điru. Imali smo i holivudske produkcije, neke lokalne produkcije, a ovo je još jedna međunarodna produkcija koju imamo ovih dana u Kastvu'', govori gradonačelnik Kastva Matej Mostarac.



''Moram priznati da zaista nismo znali kako izgleda Kastav i koje su sve ljepote ovdje prisutne, međutim kako su nam oni prikazali, mi smo se odlučili, čak smo promijenili i scenu. Ne znam je li Miloš uopće rekao, mi smo scenu izmijenili kako bismo je uklopili u Kastav'', objašnjava producentica Tatjana Žeželj.

Dok regionalna filmska industrija nešto i radi, ona kazališna je na aparatima. I mnogim glumcima 2020. je godina za zaborav.



''Za razliku od kazališta, koje trpi jako veliku, enormnu štetu. Iz tko zna kojeg razloga, to sad već graniči sa teorijom zavjere. Zašto kazalište ne, a neka druga okupljanja da? Mi koji više snimamo nismo toliko pogođeni'', kaže Navojec.



Snimanje je proteklo pod epidemiološkim mjerama i, srećom, nitko od pedesetak članova ekipe nije se zarazio. Maske su bile obvezne na snimanjima u zatvorenom. Navojec se našalio da bi maske trebali nositi svi svugdje, pa i glumci u filmskim scenama.



''Možda isto nije loše, onda bi svi mogli biti plaćeni za glumu jer ja imam teoriju da u Hrvatskoj ionako ima jako puno glumaca, samo što mi koji za to imamo matrikulu za to smo i plaćeni, drugi su plaćeni za druge stvari, a isto vrlo često glume'', govori Navojec.



Goran glumi u brojnim domaćim filmskim i televizijskim hitovima, pa se mnogi već šale ''Što je hrvatski film bez Gorana Navojca?''.



''Ja vjerujem da bi bez njega možda čak imao i puno bolju perspektivu, to je iz nekog objektivnog stajališta, a iz subjektivnog gledišta mi je drago da je to tako'', priznaje.



Premijera filma ''Južni vetar 2: Ubrzanje'' očekuje se u prvoj polovici 2021., ako korona ne pomrsi i te planove.

