Goran Karan, Tedi Spalato i klapa Sv. Juraj HRM-a udružili su snage i zapjevali na donatorskom koncertu Hrvatske lige protiv raka. Karan i Tedi su nam povjerili kako izgleda njihova briga za zdravlje i tjelovježba, a članovi klape Hrvatske ratne mornarice otkrili da će zapjevati i na inauguraciji novog predsjednika koji je ujedno i njihov šef.

Pobjednici prošlogodišnjeg izdanja Splitskog festival ponovno su udružili snage i zapjevali ''Kuću naše pisme''. Ovog puta na donatorskom koncertu kojim Hrvatska liga protiv raka obilježava 53. godišnjicu borbe protiv svih vrsta tumora te pružanja savjeta i pomoći oboljelima.



"Moram reći da mi je drago jer ne postoji puno situacija u životu kad zapravo možeš nekom pomoći. Najčešće ne možeš ništa. Možeš samo gledati, može ti biti žao, možeš biti ravnodušan, možeš slijegati ramenima, možeš se pravit da pomažeš, a neki put se dogodi da ima neki način", rekao je pjevač Goran Karan.

Bez obzira na to jesu li na pozornici ili u konobi bez publike i kamera, druženje ovih Dalmatinaca je gotovo identično. "To je ja bih rekao tipična Dalmacija. Skupu se Dalmoši, klapa, konoba, gitara i lagana intonacija. Najveći je problem dogovorit se koju ćemo pismu krenit. Onda kažemo ajmo krenit od Kuće naše pisme jer to je zajednička pisma pa ćemo onda dalje redom", ispričao je član klape Sv. Juraj Hrvatske ratne moranarice Marko Bralić.



Često su na repertoaru pjesme koje su potekle s Prokurativa i Splitskog festivala. "Zapravo ljudi ni ne znaju koliko je narodno blago. Jer se to zove, možda malo pežorativno, malo ispod pojasa 'zabavna glazba', ali uz tu zabavnu glazbu, dragi ljudi, rađali ste se, vjenčavali, neki, Bože mi oprosti, razvodili. Nekad se išlo u vojsku isto tako. Znači, ljubilo se, ratovalo, živilo, rađalo i umiralo i vjenčavalo, sve uz te pisme", istaknuo je Goran.

Karan i Tedi Spalato surađivali su i na mjuziklu naša bila štorija pa je ovaj dvojac već dobro uigran tim. Jedan za drugog imaju samo riječi hvale. "Zapravo, od odlaska Olivera na ovamo, on je jedan od najmuzikalnijih pjevača koji je ostao na našoj sceni", pohvalio je Karan svog kolegu. "On vrlo intenzivno, gotovo bez prekida živi glazbu i u glavi su mu stalno tekstovi i nove pjesme", rekao je Tedi o Goranu.



A kad ne razmišlja o glazbi, Karan je na Bačvicama i u plićaku igra picigin. Pitamo se, je li uspio nagovoriti dečke iz klape i Tedija na te morske pothvate. "Moraju imati onda klapske kupaće gaćice od hrvatske ratne mornarice, a ne mogu to imat jer se zna da HRM nikad ne tone", našalio se Goran. "On je u jako dobroj kondiciji i ja se ne usuđujem pogotovo u vrijeme kad je vani niska temperatura, to njemu nije problem", opravdao se Spalato zašto neće na picigin.



Klapa Sv. Juraj Hrvatske ratne mornarice ovih dana mijenja svojeg vrhovnog nadređenog. Naime, predsjednik republike Hrvatske ujedno je i njihov ''šef''. "Sasvim sigurno. Predsjednik RH je vrhovni zapovjednik oružanih snaga, automatski zapovjednik hrvatske vojske. Pet godina je to bila naša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, a sad je gospodin Zoran Milanović. Veseli nas da ćemo u najskorije vrijeme moći zapjevati i na inauguraciji novog predsjednika", ispričao je Bralić. Pjevač je otkrio i je li predsjednik Zoran Milanović imao kakve glazbene želje.

"Pa vidjet ćete, budite strpljivi, to je u skoro vrijeme. Pripremamo nešto posebno, zanimljivo, naravno u onom klapskom izričaju i klapskom štihu i ja vjerujem da ćete uživati u našoj izvedbi", najavio je Bralić.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.