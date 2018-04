Vagabuno, Kad zaspu anđeli, Prozor kraj đardina... Nanizalo se hitova u tridesetogodišnjoj karijeri Goran Karana koji je u Lisinskom pokazao zašto je jedan od naših najboljih pjevača. Na pozornici su mu se pridružili Severina i Petar Grašo .

Hitovima s novog albuma ''Glas juga'', ali i evergreenima iz svoje 30-godišnje karijere, Goran Karan počastio je prepunu dvoranu Lisinski.

''Lisinski ma svoje normative, normativi su visoko, bili su ovdje neki veliki umjetnici i veći i talentiraniji i lipši i bolji ljudi i onda kad dođeš ovako nešto moraš obući sve kako treba i bilu košulju, ispravit se, čak se i podšišat za ovu priliku'', kazao je Goran Karan.

Da bi koncert ''Glas juga'' dodatno opravdao svoje ime, na pozornici su mu pridružili Severina i Petar Grašo.

''Znali smo se iz Splita ali prvo naše druženje je bila Dora gdje smo se zajedno natjecali, a svi smo znali da će on pobijedit zato jer je imao tako dobru pjesmu'', otkrila je Severina.

''Mediteran je oduvijek bio nekakav rasadnik dobre emocije, ne samo Dalmacija već kompletan jug, Italija, od Grčke pa nadalje uvijek je to nekakvo veselje dolazilo, tako da smo mi Dalmatinci tu da širimo radost'', kazao je Petar Grašo.

Karanova kolegica iz mjuzikla ''Naša bila štorija'' ovih je dana rođendan proslavila - radno!

''Dobro, super smo ga proslavili, ljuljajući se na jednom brodu, išli smo od Stockholma do Rige'', kazala je Severina koja s godinama izgleda sve bolje.

''Pa ja bih voljela da sam što starija to pametnija! Nekako kad si mlađi sanjaš da si sve to, ljepši. Tajna dolazi samo iznutra, samo sa stvarima koje te raduju i vesele, sa ljudima koji su tvoji, iskoristit dan od ujutro do navečer i uživat u životu'', otkrila je Severina.

Kako je izgledao Karanov koncert pogledajte u našem video prilogu.