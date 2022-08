Do posljednjeg daha - naziv je pjesme koja bodri naše vaterpoliste na Europskom prvenstvu koje će se održati u Splitu. Iako je Goran Karan otpjevao ovu pjesmu prije 12 godina, sada je dobila novo ruho uz pomoć Lidije Bačić i Klape Sebenico.

Grad podno Marjana bit će ovogodišnji domaćin Europskog prvenstva u vaterpolu. Samo zbog ove prigode, u Spaladium Arenu stigao je bazen, koji je poslužio kao idealna kulisa za snimanje videospota za himnu "Do posljednjeg daha", koja je nakon originala dobila svoju novu verziju.



"U Zagrebu su 2010. osvojili zlato s tom pismom i kako ove godine prvenstvo u Splitu uključuje i muške i ženske reprezentacije tako da je trebalo napraviti novi aranžman i uključiti nove izvođače. Lidija Bačić Lille predstavlja ženski dio ali se obraća i muškom dijelu naravno, i Klapa Sebenico tako da ponaizbor ko šta voli neka i gleda. Pisma se zove do posljednjeg daha vidit ćemo.", govori Goran Karan.



Upravo je snažni ženski vokal u pjesmi Lidija Bačić, no to ni ne čudi jer, osim što je vatrena navijačica, ona je i Goranova velika prijateljica.



"Ja obožavam Gorana, Goran je jedan od naših najboljih pjevača u zemlji sa glasom koji probija - kad zapiva, stakla pucaju. Obožavam njegov glas tako da i meni je čast sa goranom družit se u pjesmi i da se naši glasovi spoje.", rekla je Lidija.



Da im pjevanje ide kao od šale, to je već dobro poznata činjenica, no kakvi su u vaterpolu?



"Veterpolo sam trenira 6 godina i moram ti reć da sam bija stvarno ... očajan hahaha Šalim se malo sam kasno rasta, a vidi se da nisam nešto bog zna što ni dorasta tako da bi bija rubni na klupi šta neki put bi sidija, a neki put i staja na klupi. Međutim upozna sam sjajnu ekipu u Mornara sam trenira.", kaže Goran Karan.



"Ja vaterpolo obožavam zato što obožavam i more, plivanje, bazene, bilo kakvu vrstu vode ili mora. Mi smo Dalmatinci osjetljivi kad netko s kontinenta kaže voda umisto more haha Uglavnom obožavam vodeni sport zato šta ja od svih sportova volim najviše plivat tako da mi je to gušt i drago mi je da sam baš za vaterpolo snimila ovu pjesmu. ". rekla je Lidija.



Ono što nedostaje Goranu zasigurno je picigin jer zbog brojnih koncerata svoj najdraži hobi trebao je ostaviti po strani.



" Igra sam ga neki dan moram ti reć i to je bilo zapravo super i jedva čekam da se to dogodi situacija u kojoj budemo to mogli napravit 9. misec, 9. misec je najbolji. Ja isto sam u 2 ipo miseca bija u 9 zemalja. Jer mi smo nastupali između ovih pandemijskih valova i to je bilo oskudno. A sad kad se otvorilo došlo je do toga da je velika potražnja srićom sve je odlično. Ali ono čemu se sad radujemo je prvenstvo Europe u vaterpolu u Splitu i dobro nam došli i nećemo stati do zlata.", kaže Goran Karan.



A ne staje ni Lidija jer i ona kaže da za svoju publiku priprema mnoga iznenađenja. Iako je mnogi najviše vide u ljubavnim baladama, priznaje kako neće ići samo u tom smjeru.



"Bit će svega kod mene, sad mi je zadnji singl Mucho Loco to je onako brza pjesma za ples. Ali spremam razna nekakva iznenađenja čak i sa Nevenom Ciganovićem tako da znate da će to biti nekakvi show. Tako da svašta od mene još možete doživit, a ne sad samo balade, to ono tu i tamo jedna godišnje, može", otkriva Lidija Bačić.



A kako su se snašli u navijačkom duetu Lidija i Goran, možete poslušati uživo na otvaranju Europskog prvenstva u vaterpolu 27. kolovoza u Splitu!

