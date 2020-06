Osvojio je Wimbledon, jedan stadion već nosi njegovo ime, a očekuje ga i ulazak u Kuću slavnih. Naš najuspješniji tenisač Goran Ivanišević otkrio nam je želi li da njegov mlađi sin krene njegovim stopama te kako će proslaviti 20. obljetnicu osvajanja Wimbledona.

Osvojio je Wimbledon, ima stadion koji nosi njegovo ime, a očekuje ga i ulazak u Kuću slavnih. Naš najuspješniji tenisač Goran Ivanišević otkrio nam je želi li da njegov najmlađi sin krene njegovim stopama te kako će proslaviti 20 obljetnicu osvajanja Wimbledona.

Protekli mjeseci našem najuspješnijem tenisaču bili su jedinstvena prilika da provede vrijeme s obitelji.

''Iskreno, nikad nisam bio toliko dugo kod kuće u komadu, ali baš sam uživao. Supruga je radila jer je ona u medijima, mora raditi, funkcionirati, a moj sin i ja smo se zbondali. Tri mjeseca od jutra do mraka. Fenomenalno je to vrijeme koje ti nitko ne može platiti, gledati njega kako raste i kako svaki dan nešto novo i napravi i mijenja se. Baš mi je drago, baš sam uživao i odmorio sam se. Iskreno se nadam da će ovo prestati i da ćemo moći normalno putovati'', rekao nam je Goran, koji je otac prvi put postao u mlađim danima pa nam je otkrio koje su pozitivne strane roditeljstva u zrelim godinama te koje su razlike.

''U početku, kad si mlad, dobiješ onako neku malu štrucu u ruke i nemaš pojma što ćeš s njom, onda sve učiš, nije isto kad ti netko kaže nešto - moraš sam sve ispočetka. I dobro je to što sam ja sve to prošao. Iskreno, ja sam mislio da ću imati manje živaca kako sam stariji, ali za njega imam i više živaca i strpljenja. Ostalo dvoje djece su već veliki, Amber će uskoro na fakultet, Manči je isto već veliki. Uživam sad jer su sad najslađi, najiskreniji, onako kad ti se smije kad dođeš doma jer mu je zbilja dragošto te vidi i ništa ne traži od tebe'', priča presretni Goran.

Veseli ga što je tenis nakon korone uz Adria Tour Novaka Đokovića oživio upravo na ovim prostorima.

Osim po djeci, da vrijeme uistinu leti, vidjeti se može i po obljetnici koju će legenda našeg tenisa uskoro proslaviti. Dogodine je 20 godina od čuvenog Wimbledona, evo kako će to proslaviti.

''S Kućom slavnih obilježit ću taj Wimbledon jer da nije Wimbledona ne bih ušao ni u Kuću slavnih. Sad kad mi netko kaže 20 godina, ja ne znam starim li ja brzo ili to vrijeme samo od sebe ide dosta brzo. Ali nema tu slavlja, to je jedan događaj kojeg se ljudi danas sjećaju nakon toliko godina, bili su sa mnom svaki taj trenutak tih 15 dana Wimbledona. To je jedan filmski scenarij, priča za povijest. Drago mi je da se ljudi ne samo u Hrvatskoj nego i izvan Hrvatske još rado sjećaju tog trenutka'', govori Goran, a mnogi se nadaju da će uskoro dobiti nekog nasljednika.

Možda sina Olivera?

''Pa tko zna. Iskreno, ja se nadam da neće i on igrati tenis. Igra i Emanuel, pa sad još jedan u obitelji. Ne bih baš, ali, eto, da dobijemo iz Slavonije nekoga, tenis je uvijek kod nas imao dobru tradiciju i ja se nadam da će se tako i nastaviti'', zaključio je Goran.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.