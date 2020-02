Vodimo vas u Berlin, gdje se trenutačno odvija prestižni filmski festival na kojem su zablistale i naše domaće zvijezde. Crvenim tepihom prvi je put prošetao Goran Bogdan, koji je za ulogu u novom filmu izgubio čak 20 kilograma

U tijeku je jedan od najvažnijih filmskih festivala na svijetu, onaj u Berlinu. Sedamdeseti i jubilarni Berlinale ove je godine ugostio, uz holivudske velikane, i naše glumačke zvijezde. Goran Bogdan prvi je put prošetao berlinskim crvenim tepihom zahvaljujući drami ''Otac'', inspiriranoj istinitom pričom.

Goran je otkrio koliko osjeća tremu od jedan do deset i kako ga tretiraju u Berlinu. "Da ne lažem, jedno četiri kulerski. Šalim se, 15. Fino mi je tu, toplo je u sobi, imaš grijanje, doručak", rekao je glumac.

Goran u filmu glumi oca kojem socijalna služba zbog neimaštine oduzima dvoje djece, zbog čega kreće na dug put pješice prema Beogradu kako bi se u Ministarstvu žalio na donesenu odluku. Za ulogu je Goran izgubio čak 20 kilograma. "Nekad bilo, sad se spominjalo. Jedva dišem sad, otkopčao sam sako", našalio se.

Priča je to koja je prije nekoliko godina punila novinske stupce, kada su zbog siromaštva Đorđu Joksimoviću oduzeli troje djece te mu ona ni do danas nisu vraćena. "Nisam htio da istinita priča optereti film. On je inspiriran istinitom pričom i jedan film koji ima čistu fikciju. Smatrao sam da manipulira istinom, a želio sam napraviti manipulaciju istinom", ispričao je redatelj Srđan Golubović.

Dan kasnije crvenim su tepihom prošetali Marija Škaričić i Goran Navojec, koji glume bračni par u filmu Andree Štake ''Mare''. I dok je to Mariji drugi dolazak na Festival, Goranu je ovo čak treća premijera na Berlinaleu.

"Nije uopće stresno, jedino što mi je bilo sad malo hladno, ali ne doživljavam ovo stresnim, zanima me film", ispričala je Marija. "Danas slavimo", rekao je Goran.

Film je sniman u Konavlima, u blizini dubrovačke zračne luke. Goran glumi supruga i oca troje djece, čijoj se supruzi, skromnoj domaćici Mari, život promijeni nakon što iskuša osobnu slobodu. Navojec je otkrio koliko je lakše glumiti par u filmu kada ste par u stvarnom životu.

"Joj, to je dvosjekli mač. To morate pitati redateljicu. Nije prvi put", istaknuo je glumac. "U ovom slučaju nije uopće teško", rekla je Marija.

Poput pravih zvijezda, i naši su glumci na crvenom tepihu zablistali u svojim najboljim svečanim izdanjima. "To mi je odijelo od maturalne zabave i samo ga proširim ili suzim", rekao je Navojec.

"Ja ovako često, prijateljica me odjenula", kaže Marija.

Film ''Otac'' svoju će regionalnu premijeru imati sutra na Filmskom festivalu u Beogradu, a ''Mare'' tijekom ove godine.

