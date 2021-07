Svi već znaju da je bubnjara Pravila Igre Gorana Beloševića i influencericu Eciju Ivušić pogodila Amorova strelica. No zašto joj je poznati glazbenik odlučio posvetiti novu pjesmu, čime ju je uspio rasplakati te može li se s Ecijom zamisliti i u braku, zna ekipa In magazina. Doznajte i što o njihovu odnosu misli pjevač benda Ivan Penezić.

Bubnjar benda Pravila Igre Goran Belošević ne skriva koliko je zaljubljen u svoju djevojku Eciju Ivušić koja je njihovu vezu potvrdila prije nekoliko tjedana.

"Da, ova pjesma je za mene posebna i posvetio sam ju svojoj djevojci Eciji. Stihovi pjesme govore o jednoj ljubavi, jednoj pravoj ljubavi koja se kao i u našem slučaju dogodila neplanski i u životu kad čovjek najmanje očekuje, neke se stvari dogode", ispričao je glazbenik.

Goran nije ni očekivao da će rasplakati svoju djevojku. Ipak, Ecija nije mogla suspregnuti suze kad je pročitala status na Instagramu u kojem je glazbenik svijetu obznanio da stihovi i naslov njihove nove pjesme "Samo ti" najbolje opisuju što osjeća prema njoj. Eciju je nazvao i svojom srodnom dušom.

"Stvarno nije klišej, nije laž, stvarno se cura rasplakala u tom trenu tako da je super bila okolnost da smo bili tada skupa. Ona je stvarno jedna fenomenalna cura, nevjerojatno emotivna, dobra, draga, cura za poželjeti", ispričao je bubnjar.

"Meni je osobno drago da si je našao ženu, a ne curu, ako to mogu tako reći. Mislim da je karakterno dosta slična njem tako da mislim da bi to čak moglo to biti to“, istaknuo je pjevač benda Ivan Penezić.

"Ecija spada u kategoriju ozbiljne žene za oženjene stvari. Apsolutno ona spada u to kategoriju", nadovezao se Goran. Ipak je prerano govoriti hoće li par svoju vezu okruniti brakom.

Ivan je otkrio i da je imao nezgodu s Ecijinim psom Rijom. "Ugrizao me za srednji prst", rekao je. Goran je objasnio da ga je gricnuo. Penezić je istaknuo da mu je taj ugriz urnebes jer ima američkog staforda koji ga liže, a Ecijina čivava ga grize.

Pjevač se prisjetio i nezgoda sa snimanja spota za pjesmu “Samo ti“ od kojih je neke kadrove snimio i u polju makova u blizini Ivanić-Grada.