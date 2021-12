Splitski advent u punom je jeku, a božićni šušur nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Dalmatinskoj metropoli nisu mogli odoljeti ni dečki iz Pravila igre te su svojim nastupom zagrijali splitsku publiku. Zašto im je trebalo više od dvije godine da ponovno posjete Split, što si je pjevač Ivan Penezić poželio za rođendan te kako gledaju na romantičnu stranu kolege iz benda koji je nedavno zaprosio svoju djevojku Eciju Ivušić, pogledajte u prilogu In magazina.

Ni splitska bura nije bila dovoljno jaka da poremeti planove adventa u gradu podno Marjana. Nakon više od dvije godine Pravila igre zapjevali su pred splitskom publikom te premijerno otpjevali novu pjesmu "Sretan Božić ljubavi".



"Prvi puta je izvodimo uživo i to dan nakon što smo saznali da je pjesma u prvom tjednu postala najvrćenija u hrvatskom radijskom eteru, što je fenomenalno. Nikad nismo imali najveći novi ulaz i odma prvo mjesto.", rekao je Goran Belošević.



A Ivan Penezić je sa splitskom publikom proslavio 29. rođendan i kaže, bolje mjesto za slavlje nije mogao poželjeti. A kada su u pitanju želje evo što je njemu prioritet.



" S obzirom na vremena ovo će zvučati kao klišej stoljeća ali da se nitko ne razboli, da smo svi na okupu i da Pravila igre ne mijenjaju članove nedo Bog zbog korone. Nek se mašinerija i dalje rola i ja sretan. Naši fanovi nijedne godine nisu razočarali za rođendan, bili su inovativni po pitanju čestitki tako da stvarno moram priznat da sam lijepe želje dobio.", kaže.



Nakon što je nedavno zaprosio svoju djevojku Eciju Ivušić na romantičnom putovanju, Goran nam priznaje, muškarci mu se obraćaju za savijete kako oduševiti svoje djevojke



"Meni su rekli da bi ja trebao otvoriti neku agenciju za kreativu i za iznenađenja kako zaručiti svoju bolju polovicu.", kaže Goran.



"Meni je iskreno drago da je napokon našao ženu, a ne curu, to sam ti rekao u milijun navrata. Netko tko je zreo i dovoljno pametan i netko za koga znam da zna što želi, takav mu je i trebao. Ukrotila ga je vrlo brzo'', dodao je Ivan.



Sad je pred Goranom i Ecijom planiranje njihovog nasretnijeg dana - vjenčanja. A samo za nas glazbenik je otkrio i tko će zabavljati uzvanike.



"Ovo je premijerno otkrivanje, da bit će sigurno Pravila igre koji će imati svoj set - (Ivan - Pravila igre će prvi put zasvirati na svadbi i to ti je poanta) da, da ali bit će sigurno još nekih iznenađenja ali to ćemo sve u svoje vrijeme, neće ni oni znati šta ih čeka", priča Goran.



Ali ono što zasigurno znaju da ih čeka, jest nastup za doček Nove godine, kažu, presretni jer će se osjećati kao kod kuće.



"Na trgu u Velikoj Gorici. Sretni smo da smo na svom domaćem terenu jer je u principu pola benda iz Velike Gorice, tamo vježbamo i imamo probe u Velikoj Gorici. Grad nam je još davno ustupio jednu prostoriju tako da svoj na svome. Doslovce možemo i u papučama doći na doček što je super", kažu.



A super se atmosfera nstavlja i na splitskom adventu, koji iz dana u dan splićanima i njihovim gostima pruža zabavu za pamćenje.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Anatacha Filimone pobjednica je Supertalenta, ali konkurencija nije bila laka: ''Bila je ovo emotivna sezona'' +18

Brak s bivšim Vatrenim i majčinstvo očito joj gode: Naša bivša misica privukla pažnju na jednom modnom događaju! +22